Мартинес сравнил «Интер» со сборной Аргентины на ЧМ-2022

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов после победы над «Миланом» в 1/2 финала турнира.

«Мы великолепно проделали свою работу в обоих матчах. Сила – в команде. У меня очень похоже было на чемпионате мира: когда все сплочены, получается отыграть в важных матчах на максимуме возможностей.

Каждый раз, как выхожу на поле, изо всех сил стремлюсь помогать партнерам по команде. Мы осознавали: у нас есть шанс выйти в финал Лиги чемпионов, – и свою задачу мы выполнили», – сказал Мартинес.