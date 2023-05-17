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    Мартинес сравнил «Интер» со сборной Аргентины на ЧМ-2022

    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов после победы над «Миланом» в 1/2 финала турнира.

    «Мы великолепно проделали свою работу в обоих матчах. Сила – в команде. У меня очень похоже было на чемпионате мира: когда все сплочены, получается отыграть в важных матчах на максимуме возможностей.

    Каждый раз, как выхожу на поле, изо всех сил стремлюсь помогать партнерам по команде. Мы осознавали: у нас есть шанс выйти в финал Лиги чемпионов, – и свою задачу мы выполнили», – сказал Мартинес.

    • «Интер» встретится в финале ЛЧ с победителем пары «Ман Сити» – «Реал».
    • Миланский клуб вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз в истории.
    • «Интер» сыграет в финале ЛЧ впервые за 13 лет.

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    Источник: сайт УЕФА

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