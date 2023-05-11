В солигорском «Шахтере» отреагировали на лишение чемпионства 2022 года

Солигорский «Шахтер» опубликовал заявление в связи с санкциями со стороны Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Клуб уличили в организации договорных матчей и неправомерном финансовом стимулировании других команд высшей лиги.

За совершенные правонарушения «Шахтер» наказали следующим образом:

лишили чемпионского титула 2022 года

оштрафовали на 370 тысяч белорусских рублей

сняли 30 очков в чемпионате-2023

сняли 20 очков в чемпионате-2024

«Сообщаем, что в настоящее время решения комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам и комитета по лицензированию Ассоциации «Белорусская федерация футбола», которые касаются футбольного клуба «Шахтeр», официально не направлены в адрес клуба.

Мы имеем возможность изучить только публикации на официальном сайте ассоциации. После получения данных документов и всестороннего их изучения, клубом будет принято решение об обжаловании в соответствии с регламентирующими документами АБФФ», – говорится в заявлении.