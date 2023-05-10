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    • Широков обратился к клубам РПЛ после пятого чемпионства «Зенита» подряд

    Широков обратился к клубам РПЛ после пятого чемпионства «Зенита» подряд

    Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал досрочную победу «Зенита» в чемпионате России.

    • Петербуржцы оформили титул после матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).
    • «Зенит» стал чемпионом 5-й раз подряд.
    • Все разы – под руководством Сергея Семака.

    «Зенит» в последнее время достаточно успешно играет со «Спартаком» в Питере. Если не ошибаюсь, то красно-белые лет десять не могут их обыграть в гостях. Больше было шансов, что в этом матче «Зенит» выиграет и досрочно станет чемпионом: особенно после того, как «Ростов» потерял очки.

    Не надоело ли наблюдать за чемпионством «Зенита»? А чемпионат Италии скучно было наблюдать, когда семь лет подряд «Ювентус» побеждал? «Бавария» восемь лет уже выигрывает чемпионат Германии. То есть в 90-х годах не скучно было наблюдать, когда «Спартак» выигрывал, а сейчас почему-то скучно стало.

    Поднимайте свой уровень и составляйте конкуренцию, чтобы не было скучно наблюдать за чемпионством «Зенита», – сказал Широков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +18396

      paracetamol 6 часов назад

      Широков красивые голы свиням отправлял. Как сейчас помню 6-2.

      3
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      Рейтинг: +2552

      Челнинец 7 часов назад

      Легко рассуждать когда везде Газпромовцы сидят, и когда у тебя самый денежный спонсор

      0
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      ...
      Рейтинг: +18737

      ilichkadr > Челнинец 6 часов назад

      Что мешает Лукойловцам. РЖД.....вложить деньги туда куда нужно? О каких сидельцах из Газпрома можно говорить, если Лёня Федун как-то заявил, что Карпин потратил на покупки «Спартака» более € 250−280 млн, а продал, если я не ошибаюсь, на 87?
      P.S. Дело не в количестве денег, а в их разумном использовании. Самое главное в капитализме это купи/продай, иначе работа себе в убыток.

      2
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      Рейтинг: +34278

      VVM1964 7 часов назад

      Обратись к СУДЕЙСКОМУ КОРПУСУ, а не к клубам РПЛ !!!

      1
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      Рейтинг: +2159

      jek718875 8 часов назад

      Поднимать свой уровень?мне бы своего лилипута поднять хотя бы на пять минут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7054

      sochi-2013 8 часов назад

      Не скупайте игроков РПЛ и не усаживайте их на скамейку.
      От этого Зенит сильнее не становится, а чемпионат теряет привлекательность.

      3
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      Рейтинг: +4208

      raritet > sochi-2013 8 часов назад

      Покупается то, что продается. Увы , это проблема ментальности футболистов, а не покупателя.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7054

      sochi-2013 > raritet 4 часа назад

      Сейчас футбол- это все про деньги. К сожалению.
      И не только у нас

      0
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      Рейтинг: +469

      gennadiy 8 часов назад

      Спартак выигрывал игрой, а не деньгами..

      4
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      Рейтинг: +684

      somn > gennadiy 7 часов назад

      Ну да, ну да...

      1
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      Рейтинг: +11386

      knikos > gennadiy 1 час назад

      В те времена деньги были только у торгашей , т.е. у Спама ! Скупили всех лучших игроков России , вот и выигрывали "по игре" . Не смеши ... Да и судьи нехило кормились ... Я -то уж помню ...

      0
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      Рейтинг: +5049

      neveldomha 9 часов назад

      Золотые слова.

      4
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      Рейтинг: +2156

      ПалкоВводецъ (returned) 9 часов назад

      Девиз сви ней тех лет звучал так:
      - Можно потерять все, кроме чести и коробочки с бромантаном!!! Гыгыгы

      7
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