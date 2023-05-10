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  • Широков обратился к клубам РПЛ после пятого чемпионства «Зенита» подряд

Широков обратился к клубам РПЛ после пятого чемпионства «Зенита» подряд

10 мая 2023, 13:25
12

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал досрочную победу «Зенита» в чемпионате России.

  • Петербуржцы оформили титул после матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).
  • «Зенит» стал чемпионом 5-й раз подряд.
  • Все разы – под руководством Сергея Семака.

«Зенит» в последнее время достаточно успешно играет со «Спартаком» в Питере. Если не ошибаюсь, то красно-белые лет десять не могут их обыграть в гостях. Больше было шансов, что в этом матче «Зенит» выиграет и досрочно станет чемпионом: особенно после того, как «Ростов» потерял очки.

Не надоело ли наблюдать за чемпионством «Зенита»? А чемпионат Италии скучно было наблюдать, когда семь лет подряд «Ювентус» побеждал? «Бавария» восемь лет уже выигрывает чемпионат Германии. То есть в 90-х годах не скучно было наблюдать, когда «Спартак» выигрывал, а сейчас почему-то скучно стало.

Поднимайте свой уровень и составляйте конкуренцию, чтобы не было скучно наблюдать за чемпионством «Зенита», – сказал Широков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Широков Роман
Комментарии (12)
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neveldomha
1683715710
Золотые слова.
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gennadiy
1683717276
Спартак выигрывал игрой, а не деньгами..
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sochi-2013
1683717807
Не скупайте игроков РПЛ и не усаживайте их на скамейку. От этого Зенит сильнее не становится, а чемпионат теряет привлекательность.
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jek718875
1683718664
Поднимать свой уровень?мне бы своего лилипута поднять хотя бы на пять минут
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VVM1964
1683722034
Обратись к СУДЕЙСКОМУ КОРПУСУ, а не к клубам РПЛ !!!
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Челнинец
1683723238
Легко рассуждать когда везде Газпромовцы сидят, и когда у тебя самый денежный спонсор
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paracetamol
1683726329
Широков красивые голы свиням отправлял. Как сейчас помню 6-2.
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