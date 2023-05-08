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    • Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси до сих пор первый, Хвича продолжает падение

    Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси до сих пор первый, Хвича продолжает падение

    Goal обновил собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему лидирует в рейтинге.

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия снова опустился в рейтинге – на этот раз с 7-го на 8-е место.

    Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal:

    1. Лионель Месси («ПСЖ»);

    2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

    3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

    4. Винисиус («Реал»);

    5. Карим Бензема («Реал»);

    6. Виктор Осимхен («Наполи»);

    7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», +1 позиция);

    8. Хвича Кварацхелия («Наполи», -1 позиция);

    9. Роберт Левандовски («Барселона», +1 позиция);

    10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», -1 позиция).

    Фото: Global Look Press

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    Источник: Goal

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    08.05.2023 16:26
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +7979

      BarStep 16 часов назад

      Лионель лучший!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1023

      г.Онега 18 часов назад

      холонд так то должен брать ,но тут пойдет в зачет чм мира что месси взял кубок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1499

      elessar arnor 18 часов назад

      любят в мире себе подобных: невысоких и лицемерных

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +456

      НикКин 19 часов назад

      Дебилизм конченый вы ему еще когда она карьеру завершит все мячи от дайте

      0
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      Рейтинг: +157

      JIEGEHDA > НикКин 16 часов назад

      Он ЧМ выиграл . + ЛИГА 1. Конечно не АПЛ . Но и ЛЧ не ЧМ . )) Раз в 4 года . Это большого стоит . Если учитывать что он выиграл ЧМ не с Францией или Испанией . А с какой то Аргентиной . А если учитывать матчи отбора которых было 18 штук . А не как к ЧМ в Европе отбор где 2 топ сборные играют с 3 средними и 2 слабыми карликами

      1
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      Рейтинг: +10

      Казах999 > JIEGEHDA 16 часов назад

      Победа ЧМ это венец для любого футболиста. Этот ЗМ будет заслуженным,тем более со средней командой.

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      Рейтинг: +1772

      Fialet > Казах999 15 часов назад

      Аргентина средняя команда? Да вы товарищи слегка охренели. Аргентина всегда топ. И долгое время они не брали ЧМ как раз потому, что у них играет Меся, который тянет одеяло на себя и диктует условия. А сейчас как раз звёзды сошлись, команда подобралась готовая лизать жопу Месе, и арабы подсуетились. Вот Холанду да, никогда не выиграть ЧМ со слабенькой командой Норвегии, хотя он уже сейчас достоин ЗМ.

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