Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси до сих пор первый, Хвича продолжает падение

Goal обновил собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему лидирует в рейтинге.

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия снова опустился в рейтинге – на этот раз с 7-го на 8-е место.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal:

1. Лионель Месси («ПСЖ»);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Винисиус («Реал»);

5. Карим Бензема («Реал»);

6. Виктор Осимхен («Наполи»);

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», +1 позиция);

8. Хвича Кварацхелия («Наполи», -1 позиция);

9. Роберт Левандовски («Барселона», +1 позиция);

10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», -1 позиция).

Фото: Global Look Press