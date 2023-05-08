Обновленный рейтинг претендентов на «Золотой мяч»-2023 от Goal: Месси до сих пор первый, Хвича продолжает падение

Goal обновил собственную версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси по-прежнему лидирует в рейтинге.
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия снова опустился в рейтинге – на этот раз с 7-го на 8-е место.
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal:
1. Лионель Месси («ПСЖ»);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Винисиус («Реал»);
5. Карим Бензема («Реал»);
6. Виктор Осимхен («Наполи»);
7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», +1 позиция);
8. Хвича Кварацхелия («Наполи», -1 позиция);
9. Роберт Левандовски («Барселона», +1 позиция);
10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», -1 позиция).
Фото: Global Look Press
Источник: Goal