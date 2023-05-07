Шнякин: «Семак в перерыве матча со «Спартаком» был в гневе, разносил раздевалку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был разозлен в перерыве матча 26-го тура РПЛ против «Спартака».

«Говорят, в перерыве Семак был в гневе. Разносил раздевалку. И было за что: «Спартак» в первом тайме организовал мощный и убедительный отрезок», – сообщил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.

«Зенит» в случае победы станет чемпионом.

Семак в команде с 2018 года.

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