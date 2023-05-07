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    Семак – перед матчем со «Спартаком»: «Драки не боимся»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед матчем 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

    – Не боитесь, что сегодня драка может повториться?

    – Нет. Это было полгода назад. Сегодня совсем другой матч, другой турнир. Конечно, не боимся.

    – Как на команду и вас влияет то, что этот матч может стать чемпионским?

    – Никак. Мы готовимся так же, как к любому другому матчу. Еще пять туров впереди. Конечно, нам сегодня хочется порадовать болельщиков, которые полностью заполнили стадион. Хочется добиться хорошего результата.

    – Есть ли для «Зенита» особенная принципиальность в том, чтобы выиграть чемпионство в матче со «Спартаком»?

    – Чем раньше выиграть чемпионство, тем лучше. Мы хотим в каждой игре показывать хороший футбол. Особенная принципиальность – она скорее для болельщиков, для журналистов, а мы делаем свою работу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.05.2023 17:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +678

      vodomut 18 часов назад

      спартак сольёт игру!

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      Рейтинг: +563

      KPCC-SPB 18 часов назад

      вперед Великий Зенит! закинем сегодня свиням пятерочку

      1
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      ...
      Рейтинг: +1386

      САНЁК17 > KPCC-SPB 18 часов назад

      Повежливей, скажите хот накормим свиней 5 раз

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      Рейтинг: +1386

      САНЁК17 18 часов назад

      А вы не начинайте как тот раз и драки не будут

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > САНЁК17 16 часов назад

      Эх Санек не о том ты переживаешь...Груз 200 бесконечным потоком идет в Расею...А тебе я вижу покуй...А зря. МоГилизируют тебя ---враз поймешь што твои переживания про футбол---это херня собачья.

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      Рейтинг: +1386

      САНЁК17 > dauzhhhhh 16 часов назад

      Я вообще про футбол а ты про 404

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > САНЁК17 16 часов назад

      а ты про 404===Я Санек про это и сказал ---Груз 200 бесконечным потоком идет в Расею.

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