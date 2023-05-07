Семак – перед матчем со «Спартаком»: «Драки не боимся»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед матчем 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Не боитесь, что сегодня драка может повториться?

– Нет. Это было полгода назад. Сегодня совсем другой матч, другой турнир. Конечно, не боимся.

– Как на команду и вас влияет то, что этот матч может стать чемпионским?

– Никак. Мы готовимся так же, как к любому другому матчу. Еще пять туров впереди. Конечно, нам сегодня хочется порадовать болельщиков, которые полностью заполнили стадион. Хочется добиться хорошего результата.

– Есть ли для «Зенита» особенная принципиальность в том, чтобы выиграть чемпионство в матче со «Спартаком»?

– Чем раньше выиграть чемпионство, тем лучше. Мы хотим в каждой игре показывать хороший футбол. Особенная принципиальность – она скорее для болельщиков, для журналистов, а мы делаем свою работу.