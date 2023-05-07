«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Зенит: Михаил Кержаков – Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев – Клаудиньо, Далер Кузяев, Вильмар Барриос – Андрей Мостовой, Малком, Матео Кассьерра.
- Спартак: Александр Селихов – Георгий Джикия, Алексис Дуарте, Руслан Литвинов – Томаш Тавареш, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Кристофер Мартинс – Александр Соболев, Квинси Промес.
Судья: Павел Кукуян (Россия)
- Матчей в сезоне: 17
- Желтые карточки: 65 (3,8 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 22
Игра первого круга закончилась гостевой победой петербуржцев со счетом 2:1. Победный гол забил Андрей Мостовой.
Коэффициенты:
- Победа «Зенита» – 1.54
- Ничья – 4.60
- Победа «Спартака» – 5.60
Прогноз на матч: победа «Зенита», ТБ 2,5
Источник: «Бомбардир»