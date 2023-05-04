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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Спартак»: 26 тур РПЛ, 7 мая 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Спартак»: 26 тур РПЛ, 7 мая 2023

    «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Павел Кукуян (Россия)

    • Матчей в сезоне: 17
    • Желтые карточки: 65 (3,8 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Игра первого круга закончилась гостевой победой петербуржцев со счетом 2:1. Победный гол забил Андрей Мостовой.

    Коэффициенты:

    • Победа «Зенита» – 1.54
    • Ничья – 4.60
    • Победа «Спартака» – 5.60

    Прогноз на матч: победа «Зенита», ТБ 2,5

    Где смотреть матч Зенит – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18372

      paracetamol 36 минут назад

      Ну вот зачем на Зенит ставить? Такие коэффициенты низкие!

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