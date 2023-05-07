«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Павел Кукуян (Россия)

Матчей в сезоне: 17

Желтые карточки: 65 (3,8 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 22

Игра первого круга закончилась гостевой победой петербуржцев со счетом 2:1. Победный гол забил Андрей Мостовой.

Коэффициенты:

Победа «Зенита» – 1.54

Ничья – 4.60

Победа «Спартака» – 5.60

Прогноз на матч: победа «Зенита», ТБ 2,5

Где смотреть матч Зенит – Спартак