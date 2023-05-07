«Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея на счету 61 очко. «Спартак» с 49 очками идет на третьей строчке.
Игра первого круга закончилась гостевой победой петербуржцев со счетом 2:1. Победный гол забил Андрей Мостовой.
- Матч состоится в воскресенье, 7 мая.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 18:00 мск.
«Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев – 1,57. На ничью можно поставить за 4,70. На выигрыш «Спартака» дают 5,70.
Источник: «Бомбардир»