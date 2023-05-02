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    Где смотреть матч «Зенит» – «Спартак»: 26 тур РПЛ, 7 мая 2023

    «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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    «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея на счету 61 очко. «Спартак» с 49 очками идет на третьей строчке.

    Игра первого круга закончилась гостевой победой петербуржцев со счетом 2:1. Победный гол забил Андрей Мостовой.

    • Матч состоится в воскресенье, 7 мая.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 18:00 мск.

    «Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербуржцев – 1,57. На ничью можно поставить за 4,70. На выигрыш «Спартака» дают 5,70.

    Прогноз на матч Зенит – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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    02.05.2023 01:32
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