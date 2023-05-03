Фердинанд рассказал, почему Бензема не перешел в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд объяснил, почему форвард Карим Бензема оказался в «Реале», а не на «Олд Траффорд».

«Я обожаю Бензема! Я играл против него, когда он был молодым в «Лионе». Карим впечатлял. Тогда «МЮ» пытался подписать игрока, но на него повлиял Зинедин Зидан, убедивший перейти в «Реал», – сказал Фердинанд.

Француз в «Реале» с 2009 года.

В прошлом году Бензема получил «Золотой мяч».

С «Реалом» игрок 5 раз взял Лигу чемпионов.

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