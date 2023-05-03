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    • Фердинанд рассказал, почему Бензема не перешел в «Манчестер Юнайтед»

    Фердинанд рассказал, почему Бензема не перешел в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд объяснил, почему форвард Карим Бензема оказался в «Реале», а не на «Олд Траффорд».

    «Я обожаю Бензема! Я играл против него, когда он был молодым в «Лионе». Карим впечатлял. Тогда «МЮ» пытался подписать игрока, но на него повлиял Зинедин Зидан, убедивший перейти в «Реал», – сказал Фердинанд.

    • Француз в «Реале» с 2009 года.
    • В прошлом году Бензема получил «Золотой мяч».
    • С «Реалом» игрок 5 раз взял Лигу чемпионов.

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    Источник: Sports.ru

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    03.05.2023 08:39
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