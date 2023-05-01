Дасаев призвал сократить лимит до трех легионеров

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев предложил сократить лимит на легионеров в РПЛ.

«Сейчас такая ситуация, что должны играть наши ребята. Вот в матче «Спартака» и «Ростова» было несколько молодых футболистов, можно сказать, воспитанников. Это очень хорошо.

Наши спартаковцы тоже играют. В них надо верить, им надо доверять, тем более, в такой ситуации. Это нелегко, надо ждать пару лет. После чего начнут появляться наши талантливые ребята.

Возьмите СССР, мы же конкурировали между собой. Надо лимит сокращать до трех легионеров. Три хороших легионера помогут. Но не пачками же везти их сюда», – сказал Дасаев.