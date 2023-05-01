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Дасаев призвал сократить лимит до трех легионеров

1 мая 2023, 18:51
4

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев предложил сократить лимит на легионеров в РПЛ.

«Сейчас такая ситуация, что должны играть наши ребята. Вот в матче «Спартака» и «Ростова» было несколько молодых футболистов, можно сказать, воспитанников. Это очень хорошо.

Наши спартаковцы тоже играют. В них надо верить, им надо доверять, тем более, в такой ситуации. Это нелегко, надо ждать пару лет. После чего начнут появляться наши талантливые ребята.

Возьмите СССР, мы же конкурировали между собой. Надо лимит сокращать до трех легионеров. Три хороших легионера помогут. Но не пачками же везти их сюда», – сказал Дасаев.

  • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Дасаев Ринат
Комментарии (4)
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timon2401
1682958369
а смысл))) всё равно натурализуют!! и будет 11 "российских" игроков..с кожей цвета кофе
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PAREVG.
1682964711
Полностью поддерживаю. В Ростове вообще нет легионеров, и ничего, на второе место претендуют.
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шахта Заполярная
1682973426
Это конечно хорошая мысль.15 клубов точно будут ЗА.
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Persona_non_Grata
1682973791
А зачем вот эти искусственные рамки - здоровая конкуренция должна давать движение для роста спортсмена и совершенствования его как мастера ... Ну уберем легионеров и будем "вариться в собственном соку"... Для воспитания СВОИХ мастеров, должна быть и методика и база, и прежде всего ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА... , а она есть ? Пока только "белый шум" про "НАШЕ"...
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