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    Дасаев призвал сократить лимит до трех легионеров

    Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев предложил сократить лимит на легионеров в РПЛ.

    «Сейчас такая ситуация, что должны играть наши ребята. Вот в матче «Спартака» и «Ростова» было несколько молодых футболистов, можно сказать, воспитанников. Это очень хорошо.

    Наши спартаковцы тоже играют. В них надо верить, им надо доверять, тем более, в такой ситуации. Это нелегко, надо ждать пару лет. После чего начнут появляться наши талантливые ребята.

    Возьмите СССР, мы же конкурировали между собой. Надо лимит сокращать до трех легионеров. Три хороших легионера помогут. Но не пачками же везти их сюда», – сказал Дасаев.

    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.05.2023 18:51
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata 1 мая, 23:43

      А зачем вот эти искусственные рамки - здоровая конкуренция должна давать движение для роста спортсмена и совершенствования его как мастера ... Ну уберем легионеров и будем "вариться в собственном соку"... Для воспитания СВОИХ мастеров, должна быть и методика и база, и прежде всего ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА... , а она есть ? Пока только "белый шум" про "НАШЕ"...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2814

      шахта Заполярная 1 мая, 23:37

      Это конечно хорошая мысль.15 клубов точно будут ЗА.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5302

      PAREVG. 1 мая, 21:11

      Полностью поддерживаю.
      В Ростове вообще нет легионеров, и ничего, на второе место претендуют.

      0
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 1 мая, 20:47

      Ну а что мешает сдать экзамен по русскому языку, вот тогда и пачпорт выдавать, не как поступила питерская помойка, а все по праву быть гражданином РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

      2
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      ...
      Рейтинг: +1765

      Fialet > Suvorov51 1 мая, 22:13

      Питерским простительно, они здесь недавно, а вот Фернандес за сто лет не соизволил русский язык выучить - вот это неуважение к стране.

      1
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 > Fialet 1 мая, 22:15

      да, тут вы правы

      1
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      Рейтинг: +14557

      Алексей З 1 мая, 20:42

      Неплохая идея, но решения принимают другие люди.

      1
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 > Алексей З 1 мая, 20:49

      где? в ПРОМКВАСЕ?

      0
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      Рейтинг: +188

      timon2401 1 мая, 19:26

      а смысл))) всё равно натурализуют!! и будет 11 "российских" игроков..с кожей цвета кофе

      4
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