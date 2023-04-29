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    Беллингем выбрал новый клуб

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем решил, где продолжит карьеру.

    Англичанин хочет перейти в «Реал» предстоящим летом. Он считает этот вариант лучшим со спортивной точки зрения.

    Когда 19-летний футболист даст принципиальное согласие на трансфер, мадридцы вступят в официальные переговоры.

    При этом «Реал» не намерен платить за хавбека более 120 миллионов евро.

    • В этом сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 40 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.
    • На него также претендуют топ-клубы АПЛ, в том числе «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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    Источник: AS

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