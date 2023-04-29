Беллингем выбрал новый клуб

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем решил, где продолжит карьеру.

Англичанин хочет перейти в «Реал» предстоящим летом. Он считает этот вариант лучшим со спортивной точки зрения.

Когда 19-летний футболист даст принципиальное согласие на трансфер, мадридцы вступят в официальные переговоры.

При этом «Реал» не намерен платить за хавбека более 120 миллионов евро.