Беллингем выбрал новый клуб

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем решил, где продолжит карьеру.
Англичанин хочет перейти в «Реал» предстоящим летом. Он считает этот вариант лучшим со спортивной точки зрения.
Когда 19-летний футболист даст принципиальное согласие на трансфер, мадридцы вступят в официальные переговоры.
При этом «Реал» не намерен платить за хавбека более 120 миллионов евро.
- В этом сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 40 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.
- На него также претендуют топ-клубы АПЛ, в том числе «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Источник: AS