Чалов высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос о возможном возвращении в команду защитника Марио Фернандеса.

На прошлой неделе натурализованный бразилец расторг контракт с «Интернасьоналом».

«Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок. Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждeм», – сказал Чалов.