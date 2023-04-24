Чалов высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос о возможном возвращении в команду защитника Марио Фернандеса.
На прошлой неделе натурализованный бразилец расторг контракт с «Интернасьоналом».
«Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок. Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждeм», – сказал Чалов.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.
Источник: «Чемпионат»