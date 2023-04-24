Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Чалов высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА

    Чалов высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос о возможном возвращении в команду защитника Марио Фернандеса.

    На прошлой неделе натурализованный бразилец расторг контракт с «Интернасьоналом».

    «Было бы очень здорово, если бы Марио Фернандес вернулся в ЦСКА. Очень сильный игрок. Конечно, он бы нам сильно помог в следующем сезоне. Марио мы всегда ждeм», – сказал Чалов.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт игрока с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

    Новости по теме
    Чалов показал кадры со дня рождения
    Чалов сделал подарок Геничу 5
    Генич комментирует матч ЦСКА – «Химки» в форме «Спартака»: это условие спора с Чаловым 13
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 