Федотов оценил вероятность возвращения Фернандеса в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал возможное возвращение защитника Марио Фернандеса в московский клуб.
«Марио остался без клуба? Мы об этом пока не думали. Только от вас узнал, что он стал свободным.
Будем смотреть, думать, в каком состоянии находится Марио и захочет ли он сам», – сказал Федотов.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого