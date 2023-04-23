Федотов оценил вероятность возвращения Фернандеса в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал возможное возвращение защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

«Марио остался без клуба? Мы об этом пока не думали. Только от вас узнал, что он стал свободным.

Будем смотреть, думать, в каком состоянии находится Марио и захочет ли он сам», – сказал Федотов.