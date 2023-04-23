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    • РПЛ. «Пари НН» одержал волевую победу над «Крыльями» (2:1), это 1-й выигрыш при Юране

    РПЛ. «Пари НН» одержал волевую победу над «Крыльями» (2:1), это 1-й выигрыш при Юране

    «Пари НН» в 24-м туре РПЛ переиграл дома «Крылья Советов». Нижегородцы уступали по ходу встречи.

    Решающий мяч забил арендованный у ЦСКА нападающий Владислав Яковлев.

    Нижегородцы впервые победили при главном тренере Сергее Юране.

    «Пари НН» идет в зоне переходных матчей, отставая на три очка от идущих на 13-м месте «Крыльев».

    Россия. РПЛ. 24-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Костанца, 30; 1:1 – Сулейманов, 36 (с пенальти); 2:1 – Яковлев, 73.

    Удаления: Кротов, 90+6 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.04.2023 15:59
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +18299

      paracetamol 13 часов назад

      В КС ребята молодые и неплохие, но с игровой дисциплиной - швах. Тренер никудышный, надо менять!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4097

      Ziklop 13 часов назад

      Факел точно отправят на вылет, наши судьи, как бы Крылья туда же не отправили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7969

      BarStep 14 часов назад

      Во!
      Помнится как-то в ЛЕ,
      ровно так же было в противостоянии
      Наполи - Спартак..
      И ровно так же говорил потом Спаллетти как сейчас Корниленко..

      Тогда Спаллетти, то ли удалили, то ли предупредили..
      А как тогда испражнялись сектанты!
      Ооо! Вздрогнул даж Сицилия (остров если что)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17466

      Garrincha58 14 часов назад

      с почином Юра

      0
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      ...
      Рейтинг: +1671

      ScarlettOgusania > Garrincha58 13 часов назад

      Юрана ваще то Сергеем зовут)

      4
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      Рейтинг: +29315

      JTherry 15 часов назад

      на ВАРе сидят безглазые кроты: левый пеналёк поставили на Коленьке, и вообще проигнорили явный пеналь на Писарском...

      3
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      ...
      Рейтинг: +17974

      Barmaleushka > Barmaleushka 13 часов назад

      Вот это корпорат у тебя случился .... ! И отпускало долго .

      2
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      ...
      Рейтинг: +29315

      JTherry > Barmaleushka 13 часов назад

      корпорат прошел классно, "в воздух чепчики бросали"..!)) а вот игра Спартака в Жигулевске не порадовала, просто pzdc был с Акроном, а не игра...(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17974

      Barmaleushka > JTherry 13 часов назад

      Ну , по крайне мере честно .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21274

      derrik2000 15 часов назад

      ДОТЕРПЕЛИ.
      Вот короткий обзор матча.
      Что-то Крылья совсем уж...
      Разбалансированные какие-то, гигантское преимущество во владении мячом и БЕЗЗУБОЕ завершение атак...
      Ещё и Коля Рассказов на пару с Ломаевым начудили...
      А Серёгу Юрана поздравляю с первой, совсем, нелогичной, победой!

      1
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      Рейтинг: +3947

      Эном айс > derrik2000 14 часов назад

      Осинькин ,видимо, устал. И хочет домой. Тем более предпосылки о смене власти в одной из московских команд, согласитесь, есть..

      1
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      Рейтинг: +29315

      JTherry 15 часов назад

      Ломаев самый веселый вратарь-гоняла в РПЛ, ничего его не останавливает...)

      1
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      ...
      Рейтинг: +4407

      fakeid > JTherry 13 часов назад

      а ты в детстве во дворе не играл на позиции "варатарь-матала"?)

      1
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      Рейтинг: +29315

      JTherry > fakeid 13 часов назад

      в детстве все могло быть, но это профессиональный футбол, а не детское развлечение...

      1
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      Рейтинг: +495

      Ниф-Ниф 15 часов назад

      Юран свое дело знает!

      2
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      Рейтинг: +472

      aldo conte 15 часов назад

      Я хоть и симпатизирую Юрану, но с такой игрой "Нижнему" не чего делать в РПЛ. Костоломы. Вчера "Торпедо" симпатичнее смотрелось. Кому такой футбол, как у нижегородцев, нужен?

      1
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      Рейтинг: +21274

      derrik2000 > aldo conte 15 часов назад

      Юран ТАКУЮ шоблу (НЕ команду) принял.
      Для него главное - без стыковых матчей остаться в ПФЛ.
      А, вот, уже летом будет строить, то, что задумал.
      Если, конечно, с ним, как в Химках, контракт не продлят.

      2
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      Рейтинг: +121

      Slavan52 > derrik2000 14 часов назад

      понял хоть что написал?

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      Рейтинг: +21274

      derrik2000 > Slavan52 14 часов назад

      Ты о ХИМКАХ???
      )))))))))))))))
      Да: чегой-то у меня всё, что с Юраном связано, - это Химки!
      )))
      Ну, сам-то ты понял, о чём я хотел сказать. верно?

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