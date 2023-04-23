РПЛ. «Пари НН» одержал волевую победу над «Крыльями» (2:1), это 1-й выигрыш при Юране

«Пари НН» в 24-м туре РПЛ переиграл дома «Крылья Советов». Нижегородцы уступали по ходу встречи.

Решающий мяч забил арендованный у ЦСКА нападающий Владислав Яковлев.

Нижегородцы впервые победили при главном тренере Сергее Юране.

«Пари НН» идет в зоне переходных матчей, отставая на три очка от идущих на 13-м месте «Крыльев».

Россия. РПЛ. 24-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Костанца, 30; 1:1 – Сулейманов, 36 (с пенальти); 2:1 – Яковлев, 73.

Удаления: Кротов, 90+6 (вторая ж.к.) – нет.

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