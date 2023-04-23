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  • РПЛ. «Пари НН» одержал волевую победу над «Крыльями» (2:1), это 1-й выигрыш при Юране

РПЛ. «Пари НН» одержал волевую победу над «Крыльями» (2:1), это 1-й выигрыш при Юране

23 апреля 2023, 15:59
14

«Пари НН» в 24-м туре РПЛ переиграл дома «Крылья Советов». Нижегородцы уступали по ходу встречи.

Решающий мяч забил арендованный у ЦСКА нападающий Владислав Яковлев.

Нижегородцы впервые победили при главном тренере Сергее Юране.

«Пари НН» идет в зоне переходных матчей, отставая на три очка от идущих на 13-м месте «Крыльев».

Россия. РПЛ. 24-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Костанца, 30; 1:1 – Сулейманов, 36 (с пенальти); 2:1 – Яковлев, 73.

Удаления: Кротов, 90+6 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (14)
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aldo conte
1682255189
Я хоть и симпатизирую Юрану, но с такой игрой "Нижнему" не чего делать в РПЛ. Костоломы. Вчера "Торпедо" симпатичнее смотрелось. Кому такой футбол, как у нижегородцев, нужен?
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Ниф-Ниф
1682255211
Юран свое дело знает!
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JTherry
1682255427
Ломаев самый веселый вратарь-гоняла в РПЛ, ничего его не останавливает...)
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derrik2000
1682255501
ДОТЕРПЕЛИ. Вот короткий обзор матча. Что-то Крылья совсем уж... Разбалансированные какие-то, гигантское преимущество во владении мячом и БЕЗЗУБОЕ завершение атак... Ещё и Коля Рассказов на пару с Ломаевым начудили... А Серёгу Юрана поздравляю с первой, совсем, нелогичной, победой!
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JTherry
1682255989
на ВАРе сидят безглазые кроты: левый пеналёк поставили на Коленьке, и вообще проигнорили явный пеналь на Писарском...
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Garrincha58
1682256722
с почином Юра
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BarStep
1682259283
Во! Помнится как-то в ЛЕ, ровно так же было в противостоянии Наполи - Спартак.. И ровно так же говорил потом Спаллетти как сейчас Корниленко.. Тогда Спаллетти, то ли удалили, то ли предупредили.. А как тогда испражнялись сектанты! Ооо! Вздрогнул даж Сицилия (остров если что)
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Ziklop
1682260426
Факел точно отправят на вылет, наши судьи, как бы Крылья туда же не отправили.
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paracetamol
1682262359
В КС ребята молодые и неплохие, но с игровой дисциплиной - швах. Тренер никудышный, надо менять!
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