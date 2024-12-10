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    «Пари НН» дали совет, как избежать вылета

    Юрист и агент Антон Смирнов назвал условие для невылета «Пари НН».

    «Если «Пари НН» не уберет спортивного директора Александра Удальцова и его помощника Владимира Рыкова уже зимой, он обречен и вылетит в Первую лигу.

    Количество скандалов, которое произошло в команде за очень непродолжительный период работы Удальцова , зашкаливает и поражает», – написал Смирнов.

    • «Пари НН» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне переходных матчей.
    • Удальцов в клубе с этого года.
    • Нижегородцы в РПЛ с 2021 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    10.12.2024 22:29
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    Комментарии (1)
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    BRO_football
    1733914028
    Генерального директора Давида Мелик-Гусейнова надо убирать в первую очередь. Он в области всё здравоохранение развалил, теперь каким-то чудом в футбольном клубе оказался!
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