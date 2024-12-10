«Пари НН» дали совет, как избежать вылета

Юрист и агент Антон Смирнов назвал условие для невылета «Пари НН».

«Если «Пари НН» не уберет спортивного директора Александра Удальцова и его помощника Владимира Рыкова уже зимой, он обречен и вылетит в Первую лигу.

Количество скандалов, которое произошло в команде за очень непродолжительный период работы Удальцова , зашкаливает и поражает», – написал Смирнов.

«Пари НН» только благодаря дополнительным показателям не идет в зоне переходных матчей.

Удальцов в клубе с этого года.

Нижегородцы в РПЛ с 2021 года.

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