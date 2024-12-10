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    Два клуба РПЛ заинтересованы в хавбеке «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин может перейти в «Акрон» или «Пари НН».

    По данным журналиста Ивана Карпова, тольяттинцы готовы взять 20-летнего хавбека в аренду с правом выкупа. Также вариант с подписанием игрока рассматривают нижегородцы.

    Ранее сообщалось об интересе к Зорину со стороны московского «Торпедо» и белградского «Партизана».

    • 20-летний хавбек провел в этом сезоне 10 матчей за «Спартак», забил 2 гола, отдал 3 передачи.
    • Зорин – воспитанник академии ЦСКА, а в структуре красно-белых находится с 2014 года.
    • Во второй половине 2023 года футболист выступал на правах аренды за «Динамо» (Минск).
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Зорина в 700 тысяч евро.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    10.12.2024 14:59
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    Комментарии (5)
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    Спартач80
    1733835810
    В аренду можно, а вот продавать не стоит....
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    oyabun
    1733836640
    Исключительно без права выкупа! Лимит то никто не отменял и парня надо подводить к основе.
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    slavа0508
    1733842826
    Только аренда . а дальше видно будет как парень сея покажет ...
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    zigbert
    1733853897
    Конечно для развития игроку нужна практика. В Спартаке Зорин выходит на замену на короткое время. Аренда для него будет лучшим решением.
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    alefreddy
    1733854339
    пусть в аренде развивает свой потенциал
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