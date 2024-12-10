Два клуба РПЛ заинтересованы в хавбеке «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин может перейти в «Акрон» или «Пари НН».

По данным журналиста Ивана Карпова, тольяттинцы готовы взять 20-летнего хавбека в аренду с правом выкупа. Также вариант с подписанием игрока рассматривают нижегородцы.

Ранее сообщалось об интересе к Зорину со стороны московского «Торпедо» и белградского «Партизана».

20-летний хавбек провел в этом сезоне 10 матчей за «Спартак», забил 2 гола, отдал 3 передачи.

Зорин – воспитанник академии ЦСКА, а в структуре красно-белых находится с 2014 года.

Во второй половине 2023 года футболист выступал на правах аренды за «Динамо» (Минск).

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Зорина в 700 тысяч евро.

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