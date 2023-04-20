«Пусть это непотребство летит домой!»: Червиченко не пощадил игрока «Спартака» после поражения от «Акрона»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру защитника команды Алексиса Дуарте в кубковом матче против «Акрона» (1:2).

– Значит, пора задавать вопросы Гильермо Абаскалю? Как была проведена подготовка на сборах?

– Может, и к нему, да. Но я бы в первую очередь задавал вопрос другим людям. Тем, кто отвечает в клубе за селекцию. К тем, кто приобретает такое непотребство!

Извините, ну «Акрон» же рассмотрел Никиту Салтыкова, который терзал оборону москвичей, который феерил, забил, выходил один на один, давил. Однако в «Спартаке» появляются такие ребята, как Алексис Дуарте и Томаш Тавареш. А чем Андрес Понсе, который открыл счет, хуже, например, Бальде Кейта? Кто отвечал в «Спартаке» за усиление? Может, не тому человеку доверили комплектацию «Спартака»? Нет. Это даже не вопрос, а утверждение. Не тому!

– Может, Дуарте еще адаптируется и раскроется.

– Ну о каком уровне можно говорить, если от него улетает молодой пацан? Его оттесняет корпусом парень, который ниже! Ну что это за защитник? После такой игры можно смело сказать Дуарте: «Чемодан – вокзал – домой». Пусть летит к себе в Парагвай!