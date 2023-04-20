Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Пусть это непотребство летит домой!»: Червиченко не пощадил игрока «Спартака» после поражения от «Акрона»

«Пусть это непотребство летит домой!»: Червиченко не пощадил игрока «Спартака» после поражения от «Акрона»

20 апреля 2023, 11:09
15

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру защитника команды Алексиса Дуарте в кубковом матче против «Акрона» (1:2).

– Значит, пора задавать вопросы Гильермо Абаскалю? Как была проведена подготовка на сборах?

– Может, и к нему, да. Но я бы в первую очередь задавал вопрос другим людям. Тем, кто отвечает в клубе за селекцию. К тем, кто приобретает такое непотребство!

Извините, ну «Акрон» же рассмотрел Никиту Салтыкова, который терзал оборону москвичей, который феерил, забил, выходил один на один, давил. Однако в «Спартаке» появляются такие ребята, как Алексис Дуарте и Томаш Тавареш. А чем Андрес Понсе, который открыл счет, хуже, например, Бальде Кейта? Кто отвечал в «Спартаке» за усиление? Может, не тому человеку доверили комплектацию «Спартака»? Нет. Это даже не вопрос, а утверждение. Не тому!

– Может, Дуарте еще адаптируется и раскроется.

– Ну о каком уровне можно говорить, если от него улетает молодой пацан? Его оттесняет корпусом парень, который ниже! Ну что это за защитник? После такой игры можно смело сказать Дуарте: «Чемодан – вокзал – домой». Пусть летит к себе в Парагвай!

  • «Спартак» купил Дуарте зимой у парагвайского «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.
  • Алексис был капитаном «Серро Портеньо».
  • В сезоне РПЛ у него 3 матча.

Еще по теме:
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина 19
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Дуарте Алексис Червиченко Андрей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1681978328
Тоже офигевал, что Салтыков оббегал Дуарте как лошка со двора.
Ответить
САДЫЧОК
1681979684
Дуарте , Классен и Бальде очень низкого уровня ! А ведь есть еще шлак Джикия , Денисов , Хлусевич и поляк.
Ответить
derrik2000
1681980807
Тробок, Фло, Пьянович, Кебе, Станич, Шафар... и ещё херова туча "товарищей", чьи имена перечислять... Все эти "мастера кожаного мяча" пришли при Червяке. Оно, конечно, правильно: все вышеперечисленные - и не только они - фуфло фуфлыжное! Но, вот, только не "опытному селекционеру" червяку об ЭТОМ говорить.
Ответить
NewLife
1681981584
Дуарте сыграл очень слабо на непривычном поле.
Ответить
k611
1681985508
От этого персонажа один негатив идёт. Он прям подпитывается на этом.
Ответить
Сам_себе_сказал
1682000587
А мне Тавареш нравится.
Ответить
balam
1682008063
жалко еще кофра не было.кто то взял же
Ответить
Главные новости
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
2
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
1
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
1
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
5
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
Вчера, 10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+