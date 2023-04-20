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    • «Пусть это непотребство летит домой!»: Червиченко не пощадил игрока «Спартака» после поражения от «Акрона»

    «Пусть это непотребство летит домой!»: Червиченко не пощадил игрока «Спартака» после поражения от «Акрона»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру защитника команды Алексиса Дуарте в кубковом матче против «Акрона» (1:2).

    – Значит, пора задавать вопросы Гильермо Абаскалю? Как была проведена подготовка на сборах?

    – Может, и к нему, да. Но я бы в первую очередь задавал вопрос другим людям. Тем, кто отвечает в клубе за селекцию. К тем, кто приобретает такое непотребство!

    Извините, ну «Акрон» же рассмотрел Никиту Салтыкова, который терзал оборону москвичей, который феерил, забил, выходил один на один, давил. Однако в «Спартаке» появляются такие ребята, как Алексис Дуарте и Томаш Тавареш. А чем Андрес Понсе, который открыл счет, хуже, например, Бальде Кейта? Кто отвечал в «Спартаке» за усиление? Может, не тому человеку доверили комплектацию «Спартака»? Нет. Это даже не вопрос, а утверждение. Не тому!

    – Может, Дуарте еще адаптируется и раскроется.

    – Ну о каком уровне можно говорить, если от него улетает молодой пацан? Его оттесняет корпусом парень, который ниже! Ну что это за защитник? После такой игры можно смело сказать Дуарте: «Чемодан – вокзал – домой». Пусть летит к себе в Парагвай!

    • «Спартак» купил Дуарте зимой у парагвайского «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.
    • Алексис был капитаном «Серро Портеньо».
    • В сезоне РПЛ у него 3 матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:09
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +731

      k611 53 минуты назад

      От этого персонажа один негатив идёт. Он прям подпитывается на этом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18075

      NewLife 1 час назад

      Дуарте сыграл очень слабо на непривычном поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14386

      Алексей З 2 часа назад

      Нашли у кого спросить.
      Чел в информационном поле только на критике Спартака светится. Тут объективности не услышишь.
      Локо и Динамо от этого же соперника вылетели , но косточки приятно КБ перемыть.
      Дерзайте. Не захлебнитесь желчью.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9033

      vladik12 > Алексей З 2 часа назад

      А че, епт, он неправ насчет Дуарте? Вы в восторге от игры Алексиса?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21245

      derrik2000 2 часа назад

      Тробок, Фло, Пьянович, Кебе, Станич, Шафар... и ещё херова туча "товарищей", чьи имена перечислять...
      Все эти "мастера кожаного мяча" пришли при Червяке.
      Оно, конечно, правильно: все вышеперечисленные - и не только они - фуфло фуфлыжное!
      Но, вот, только не "опытному селекционеру" червяку об ЭТОМ говорить.

      2
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      Рейтинг: +9774

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Дуарте , Классен и Бальде очень низкого уровня ! А ведь есть еще шлак Джикия , Денисов , Хлусевич и поляк.

      0
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      Рейтинг: +9033

      vladik12 2 часа назад

      Тоже офигевал, что Салтыков оббегал Дуарте как лошка со двора.

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