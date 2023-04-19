Гончаренко прокомментировал упущенную победу над ЦСКА

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал исход первого матча финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России против ЦСКА (1:1).

ЦСКА сравнял счет с пенальти на 88-й минуте.

Ответная игра – 3 мая в Екатеринбурге.

Гончаренко ранее тренировал ЦСКА.

«Совсем недавно провели матч, да и друг друга с ЦСКА хорошо знаем. Понимали, что матч будет напряжeнный. Сегодня нужно было не повторить ошибку, которую допустили в Екатеринбурге. ЦСКА быстро двигал мяч, нам не хватало выходов в атаку. Во втором тайме создали моменты, повели в счeте. Важно, что переезжаем в Екатеринбург, и нам не надо никого догонять», – сказал тренер.