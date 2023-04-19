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    Гончаренко прокомментировал упущенную победу над ЦСКА

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал исход первого матча финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России против ЦСКА (1:1).

    • ЦСКА сравнял счет с пенальти на 88-й минуте.
    • Ответная игра – 3 мая в Екатеринбурге.
    • Гончаренко ранее тренировал ЦСКА.

    «Совсем недавно провели матч, да и друг друга с ЦСКА хорошо знаем. Понимали, что матч будет напряжeнный. Сегодня нужно было не повторить ошибку, которую допустили в Екатеринбурге. ЦСКА быстро двигал мяч, нам не хватало выходов в атаку. Во втором тайме создали моменты, повели в счeте. Важно, что переезжаем в Екатеринбург, и нам не надо никого догонять», – сказал тренер.

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    Источник: «Чемпионат»

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