Шалимов назвал игрока «Спартака», за состояние которого он беспокоится

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу «Спартака» над «Торпедо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

«Спартак» в этом бардачке был хорош в первом тайме — Литвинов на своем месте, участвовал в атаках. Отдельные розыгрыши очень хороши — причем разыгрывают вчистую, когда соперник не имеет шансов даже коснуться мяча.

На мой взгляд, «Спартак» очень романтично и легковесно относится к моментам — когда ты много создаешь, надо забивать больше двух, чтобы не иметь проблем по результату. Красно-белые же в этой красоте иногда заигрываются, реагируя на процесс — а нужен результат, нужна конкретика и счет. Нужна солидность, футболисты обязаны помнить о счете.

Беспокоюсь за Зиньковского — нравится этот игрок, хорошо к нему отношусь. Но такое впечатление, что ему дали индивидуальную программу, выглядит Антон тяжело, как будто лишний вес», — сказал Шалимов.