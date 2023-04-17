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    Шалимов назвал игрока «Спартака», за состояние которого он беспокоится

    Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу «Спартака» над «Торпедо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

    «Спартак» в этом бардачке был хорош в первом тайме — Литвинов на своем месте, участвовал в атаках. Отдельные розыгрыши очень хороши — причем разыгрывают вчистую, когда соперник не имеет шансов даже коснуться мяча.

    На мой взгляд, «Спартак» очень романтично и легковесно относится к моментам — когда ты много создаешь, надо забивать больше двух, чтобы не иметь проблем по результату. Красно-белые же в этой красоте иногда заигрываются, реагируя на процесс — а нужен результат, нужна конкретика и счет. Нужна солидность, футболисты обязаны помнить о счете.

    Беспокоюсь за Зиньковского — нравится этот игрок, хорошо к нему отношусь. Но такое впечатление, что ему дали индивидуальную программу, выглядит Антон тяжело, как будто лишний вес», — сказал Шалимов.

    • Зиньковский вышел на поле на 64-й минуте, а заменили его обратно после того как «Спартак» остался вдевятером.
    • У Зиньковского 2 гола и 1 ассист в 21 матче РПЛ в этом сезоне.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24605

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Шалимов говорит правильные вещи. Такие игры, как с Торпедо, ставят под сомнение тренерский уровень Абаскаля. Хорошо, что хватило ума вернуть Литвинова на своё место. *

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