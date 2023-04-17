Шалимов назвал игрока «Спартака», за состояние которого он беспокоится

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал победу «Спартака» над «Торпедо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.
«Спартак» в этом бардачке был хорош в первом тайме — Литвинов на своем месте, участвовал в атаках. Отдельные розыгрыши очень хороши — причем разыгрывают вчистую, когда соперник не имеет шансов даже коснуться мяча.
На мой взгляд, «Спартак» очень романтично и легковесно относится к моментам — когда ты много создаешь, надо забивать больше двух, чтобы не иметь проблем по результату. Красно-белые же в этой красоте иногда заигрываются, реагируя на процесс — а нужен результат, нужна конкретика и счет. Нужна солидность, футболисты обязаны помнить о счете.
Беспокоюсь за Зиньковского — нравится этот игрок, хорошо к нему отношусь. Но такое впечатление, что ему дали индивидуальную программу, выглядит Антон тяжело, как будто лишний вес», — сказал Шалимов.
- Зиньковский вышел на поле на 64-й минуте, а заменили его обратно после того как «Спартак» остался вдевятером.
- У Зиньковского 2 гола и 1 ассист в 21 матче РПЛ в этом сезоне.