«Торпедо» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ.
- Встреча пройдет на стадионе «Лужники» (Москва) 15 апреля. Начало – в 19:00 мск.
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Торпедо: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Нетфуллин, Савич, Лебеденко, Караев, Рейна, Андре.
Запасные: Ботнарь, Шляков, Кутепов, Журавлeв, Прошкин, Роганович, Кухарчук, Орехов, Эркинов, Чурич, Стефанович, Турищев.
Спартак: Селихов, Чернов, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бальде.
Запасные: Максименко, Волков, Джикия, Маслов, Веденеев, Классен, Рыбус, Зиньковский, Зорин, Мелeшин, Николсон.
Судья: Павел Шадыханов (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 50 (4,5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 22
Игра первого круга закончилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол забил Квинси Промес.
Коэффициенты:
- Победа «Торпедо» – 8.00
- Ничья – 5.00
- Победа «Спартака» – 1.40
Прогноз на матч: победа «Спартака» с форой (-1)