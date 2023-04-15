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    «Торпедо» – «Спартак»: стартовые составы на 23-й тур РПЛ

    «Торпедо» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ.

    • Встреча пройдет на стадионе «Лужники» (Москва) 15 апреля. Начало – в 19:00 мск.

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    Торпедо: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Рязанцев, Нетфуллин, Савич, Лебеденко, Караев, Рейна, Андре.

    Запасные: Ботнарь, Шляков, Кутепов, Журавлeв, Прошкин, Роганович, Кухарчук, Орехов, Эркинов, Чурич, Стефанович, Турищев.

    Спартак: Селихов, Чернов, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Бальде.

    Запасные: Максименко, Волков, Джикия, Маслов, Веденеев, Классен, Рыбус, Зиньковский, Зорин, Мелeшин, Николсон.

    Судья: Павел Шадыханов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 50 (4,5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Игра первого круга закончилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол забил Квинси Промес.

    Коэффициенты:

    • Победа «Торпедо» – 8.00
    • Ничья – 5.00
    • Победа «Спартака» – 1.40

    Прогноз на матч: победа «Спартака» с форой (-1)

    Где смотреть матч Торпедо – Спартак

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 17:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +924

      кaстрюлька 18 минут назад

      Тут хрякам ловить нечего, можно согласиться на технарь, чтобы зря не позориться

      1
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      Рейтинг: +13217

      R_a_i_n 20 минут назад

      Все больше и больше вопросов к Абаскалю! Снова мертвый Игнатов в старте. Всего два игрока группы атаки! И это с Торпедо. Зиньковский, который единственный умеет в точный навес снова сидит на банке.

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