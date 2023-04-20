Быстров: «После дерби «Торпедо» – «Спартак» люди поехали в больницу с инфарктами!»

" Хотел Литвинова выбрать – он подошел и сказал: «Пусть будет кто постарше»."..
..ну, хотя бы Ловчев..)
Володька ,да ты -щенок, оказывается. Спесивый.
И румяный.
Перуанской голой собаки. Только у неё глаза умные.
Владимир Быстров поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком» (1:2).
– Матч «Спартака» с «Торпедо» стал самым событийным в этом туре: три удаления, три пенальти, попытка автозаводцев уйти с 0:2...
– Отличный матч, интересный. Но судьи напридумывали немножко. «Спартак» долго не побеждал – нужно было брать три очка. И они сделали все для этого.
Видишь, дни рождения, свадьба, гулянки (речь про Гильермо Абаскаля – примечание «Бомбардира») – это выбивает из колеи. Игроки не до конца понимают, что от них требуется.
– Игра «Спартака» тебе не понравилась?
– Как может понравиться игра, когда они должны спокойно выносить «Торпедо» 5:0, а получают валидольную концовку! Люди после финального свистка поехали в больницу с инфарктами!
Я выбирал игрока матча, у меня были сомнения... Хотел Литвинова выбрать – он подошел и сказал: «Пусть будет кто постарше».
Терять двух футболистов основного состава перед матчем с «Краснодаром» как-то нелогично. Иногда тренеры перед важной игрой дают отдохнуть кому-то.
Здесь должна была быть легкая прогулка – получилось так, что еле ноги унесли.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
- «Торпедо» – последняя команда лиги.