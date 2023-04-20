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    • Быстров: «После дерби «Торпедо» – «Спартак» люди поехали в больницу с инфарктами!»

    Быстров: «После дерби «Торпедо» – «Спартак» люди поехали в больницу с инфарктами!»

    Владимир Быстров поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком» (1:2).

    – Матч «Спартака» с «Торпедо» стал самым событийным в этом туре: три удаления, три пенальти, попытка автозаводцев уйти с 0:2...

    – Отличный матч, интересный. Но судьи напридумывали немножко. «Спартак» долго не побеждал – нужно было брать три очка. И они сделали все для этого.

    Видишь, дни рождения, свадьба, гулянки (речь про Гильермо Абаскаля – примечание «Бомбардира») – это выбивает из колеи. Игроки не до конца понимают, что от них требуется.

    – Игра «Спартака» тебе не понравилась?

    – Как может понравиться игра, когда они должны спокойно выносить «Торпедо» 5:0, а получают валидольную концовку! Люди после финального свистка поехали в больницу с инфарктами!

    Я выбирал игрока матча, у меня были сомнения... Хотел Литвинова выбрать – он подошел и сказал: «Пусть будет кто постарше».

    Терять двух футболистов основного состава перед матчем с «Краснодаром» как-то нелогично. Иногда тренеры перед важной игрой дают отдохнуть кому-то.

    Здесь должна была быть легкая прогулка – получилось так, что еле ноги унесли.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.
    • «Торпедо» – последняя команда лиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3878

      Эном айс 2 часа назад

      " Хотел Литвинова выбрать – он подошел и сказал: «Пусть будет кто постарше»."..
      ..ну, хотя бы Ловчев..)

      Володька ,да ты -щенок, оказывается. Спесивый.
      И румяный.
      Перуанской голой собаки. Только у неё глаза умные.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5697

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      И они сделали все для этого... Кретин

      0
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      Рейтинг: +881

      sined1951 3 часа назад

      Просто Спартак просел функционально. Активный прессинг в предыдущих матчах вышел ему "боком".

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