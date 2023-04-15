«Торпедо» и «Спартак» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Арена-Химки».

Уверен в победе «Спартака»? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

«Спартак» занимает третье место в чемпионате, имея на счету 42 очка. «Торпедо» с 13 очками идет на последнем месте.

Игра первого круга закончилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол забил Квинси Промес.

Матч состоится в субботу, 15 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 19:00 мск.

«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 1,40. На ничью можно поставить за 5,00. На выигрыш «Торпедо» дают 8,20.

Прогноз на матч Торпедо – Спартак