«Торпедо» и «Спартак» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Лужники».

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Ориентировочные составы:

Судья: Павел Шадыханов (Россия)

Матчей в сезоне: 11

Желтые карточки: 50 (4,5 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 22

Игра первого круга закончилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол забил Квинси Промес.

Коэффициенты:

Победа «Торпедо» – 8.00

Ничья – 5.00

Победа «Спартака» – 1.40

Прогноз на матч: победа «Спартака» с форой (-1)

Где смотреть матч Торпедо – Спартак