«Торпедо» и «Спартак» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Лужники».
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Ориентировочные составы:
- Торпедо: Егор Бабурин – Артeм Самсонов, Роман Юзепчук, Олег Кожемякин, Марио Чурич – Игорь Савич, Давид Караев, Александр Рязанцев, Илья Кухарчук – Йорди Рейна, Игорь Лебеденко.
- Спартак: Александр Селихов – Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Руслан Литвинов, Томаш Тавареш – Данил Пруцев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Кристофер Мартинс – Александр Соболев, Кейта Бальде.
Судья: Павел Шадыханов (Россия)
- Матчей в сезоне: 11
- Желтые карточки: 50 (4,5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 22
Игра первого круга закончилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол забил Квинси Промес.
Коэффициенты:
- Победа «Торпедо» – 8.00
- Ничья – 5.00
- Победа «Спартака» – 1.40
Прогноз на матч: победа «Спартака» с форой (-1)
Источник: «Бомбардир»