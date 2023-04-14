Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Торпедо» – «Спартак»: 23 тур РПЛ, 15 апреля 2023

    «Торпедо» и «Спартак» сыграют в матче 23-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Арена-Химки».

    Уверен в победе «Спартака»? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    Ориентировочные составы:

    Судья: Павел Шадыханов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 11
    • Желтые карточки: 50 (4,5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Игра первого круга закончилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Гол забил Квинси Промес.

    Коэффициенты:

    • Победа «Торпедо» – 8.00
    • Ничья – 5.00
    • Победа «Спартака» – 1.40

    Прогноз на матч: победа «Спартака» с форой (-1)

    Где смотреть матч Торпедо – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 