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  • Романцев рассказал, как игроки России отказывались выходить на матч Евро-1996, пока им не заплатят

Романцев рассказал, как игроки России отказывались выходить на матч Евро-1996, пока им не заплатят

14 апреля 2023, 19:28
3

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, что команда на Евро-1996 отказывалась играть, пока ей не заплатят причитающиеся деньги.

«Построение перед игрой. Говорят: «Мы сегодня не будем играть, не выйдем на поле, если нам не заплатят».

Я ребят не особо осуждаю. Кто-то из футбольного руководства умудрился перед матчем сказать футболистам, что они не получат обещанного. Это каким провокатором надо быть?

После этого я плюнул на все: «Играйте как хотите». Хоть уговорил выйти. Представляете, какой скандал был бы? При Иосифе Сталине нас бы в Магадан прямым ходом оправили. И правильно сделали бы», – сказал Романцев.

  • Россия в Англии заняла в группе с Италией, Чехией и Германией последнее место.
  • Единственное очко было набрано в игре с Чехией (3:3).
  • Капитаном той сборной России был защитник Виктор Онопко.

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Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Россия Романцев Олег
Комментарии (3)
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Январь 59
1681498582
Ну не только в России не платили игрокам. Помнится на одном из ЧМ, игрокам сборной( кажется Франции) было поставлено условие:" за не выход из группы, каждый оплачивает свою поездку на ЧМ, за вылет в 1/4, остаются без зарплаты, оплата начинается только за выход из 1/4, в полуфинал. По моему мнению вполне же нормальные условия. Все кто не согласились были отстранены от сборной.
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BoevStas1
1681502201
Не хрен было тянуть один Спартак в сборную,96 забрали у Алании чемпионство.
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odessakmv
1681506760
что скажут саша (он же царь) и андрюша (манчестерский)?
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