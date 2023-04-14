Романцев рассказал, как игроки России отказывались выходить на матч Евро-1996, пока им не заплатят

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, что команда на Евро-1996 отказывалась играть, пока ей не заплатят причитающиеся деньги.

«Построение перед игрой. Говорят: «Мы сегодня не будем играть, не выйдем на поле, если нам не заплатят».

Я ребят не особо осуждаю. Кто-то из футбольного руководства умудрился перед матчем сказать футболистам, что они не получат обещанного. Это каким провокатором надо быть?

После этого я плюнул на все: «Играйте как хотите». Хоть уговорил выйти. Представляете, какой скандал был бы? При Иосифе Сталине нас бы в Магадан прямым ходом оправили. И правильно сделали бы», – сказал Романцев.