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    Романцев рассказал, как игроки России отказывались выходить на матч Евро-1996, пока им не заплатят

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, что команда на Евро-1996 отказывалась играть, пока ей не заплатят причитающиеся деньги.

    «Построение перед игрой. Говорят: «Мы сегодня не будем играть, не выйдем на поле, если нам не заплатят».

    Я ребят не особо осуждаю. Кто-то из футбольного руководства умудрился перед матчем сказать футболистам, что они не получат обещанного. Это каким провокатором надо быть?

    После этого я плюнул на все: «Играйте как хотите». Хоть уговорил выйти. Представляете, какой скандал был бы? При Иосифе Сталине нас бы в Магадан прямым ходом оправили. И правильно сделали бы», – сказал Романцев.

    • Россия в Англии заняла в группе с Италией, Чехией и Германией последнее место.
    • Единственное очко было набрано в игре с Чехией (3:3).
    • Капитаном той сборной России был защитник Виктор Онопко.

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4104

      fakeid 1 час назад

      ну хоть в те времена сборная, по сути, называлась спартак-2, но они правы. хотя всегда найдутся моралисты, которые завизжат про флаг, герб, страну, патриотизм, "надо!" и т.д.

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      Рейтинг: +511

      eugen-han > fakeid 57 минут назад

      Это неправильно со стороны именно уже российских тогда футболистов. За свои национальные сборные во всем мире тогда играли почти бесплатно, невзирая от своего звёздного или незвездного статуса. Просто у нас вызывали как правило одних и тех же, и по этому кто-то почувствовал себя незаменимым, и это те, кто играл(группа игроков) за рубежом и приехав в стан сборной команды, стал мутить мутную тему и портить атмосферу внутри команды.

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