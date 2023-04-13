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    Стало известно, какую сумму «Локомотив» потратил на трансферы зимой

    «Локомотив» потратил 746,6 миллиона рублей на подписание контрактов с семи футболистами в зимнее трансферное окно, следует из финансовой отчетности клуба.

    «В учетной политике к расходам будущих периодов, связанных с приобретением футболистов, относятся: сумма трансферов, агентских и даже подписных бонусов. Таким образом, на всех этих игроков клуб действительно потратил 746,6 млн рублей.

    «Локомотив» был обязан указать это в отчетности, поскольку факт трансферов произошел в момент формирования отчетности за 2022 год», – заявил бывший исполнительный директор клуба Алексей Киричек.

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    Источник: «РБ Бизнес»

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