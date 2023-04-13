Стало известно, какую сумму «Локомотив» потратил на трансферы зимой

«Локомотив» потратил 746,6 миллиона рублей на подписание контрактов с семи футболистами в зимнее трансферное окно, следует из финансовой отчетности клуба.

«В учетной политике к расходам будущих периодов, связанных с приобретением футболистов, относятся: сумма трансферов, агентских и даже подписных бонусов. Таким образом, на всех этих игроков клуб действительно потратил 746,6 млн рублей.

«Локомотив» был обязан указать это в отчетности, поскольку факт трансферов произошел в момент формирования отчетности за 2022 год», – заявил бывший исполнительный директор клуба Алексей Киричек.