Стало известно, какую сумму «Локомотив» потратил на трансферы зимой

«Локомотив» потратил 746,6 миллиона рублей на подписание контрактов с семи футболистами в зимнее трансферное окно, следует из финансовой отчетности клуба.
- Зимой в «Локомотив» перешли Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Илья Лантратов, Херман Конти, Артем Дзюба и Игорь Смольников.
- По данным Transfermarkt, «Локо» потратил на игроков 5,4 миллиона евро (480 млн рублей по текущему курсу).
«В учетной политике к расходам будущих периодов, связанных с приобретением футболистов, относятся: сумма трансферов, агентских и даже подписных бонусов. Таким образом, на всех этих игроков клуб действительно потратил 746,6 млн рублей.
«Локомотив» был обязан указать это в отчетности, поскольку факт трансферов произошел в момент формирования отчетности за 2022 год», – заявил бывший исполнительный директор клуба Алексей Киричек.
Источник: «РБ Бизнес»