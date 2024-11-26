«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» интересуются защитником «Локомотива» – его отец отреагировал

Левый защитник «Аль-Иттихада» Марио Митай, права на которого принадлежат «Локомотиву», привлек внимание клубов АПЛ.

Новость об интересе со стороны «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» прокомментировал отец футболиста Лин Митай.

«Пока рано говорить об уходе сына из «Локомотива». Официально ничего от этих клубов нет.

Хорошо то, что команда, в которой сейчас играет Марио, показывает, что доверяет ему и дает ему матчи.

Поэтому мы не думали ни о чем другом, так как у нас нет ничего официального», – сказал Митай-старший.

Рыночная стоимость албанца – 3,5 миллиона евро.

«Аль-Иттихад» арендовал его в сентябре.

С тех пор фулбек оформил 1+1 в 9 матчах.

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