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    «Бавария» наказала Мане: официальное заявление клуба

    «Бавария» сделала официальное заявление по ситуации с нападающим Садио Мане.

    «Садио Мане не будет в составе «Баварии» на домашнюю игру против «Хоффенхайма» в следующую субботу.

    Причина – неправомерные действия Мане после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Кроме того, Мане получит штраф», – говорится в заявлении клуба.

    • Сенегалец ударил Лероя Сане по лицу после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).
    • Мане извинился перед командой и уже тренируется в общей группе.
    • Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года из «Ливерпуля».

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    Источник: сайт «Баварии»

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