«Бавария» наказала Мане: официальное заявление клуба

«Бавария» сделала официальное заявление по ситуации с нападающим Садио Мане.

«Садио Мане не будет в составе «Баварии» на домашнюю игру против «Хоффенхайма» в следующую субботу.

Причина – неправомерные действия Мане после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Кроме того, Мане получит штраф», – говорится в заявлении клуба.