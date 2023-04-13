«Бавария» наказала Мане: официальное заявление клуба

«Бавария» сделала официальное заявление по ситуации с нападающим Садио Мане.
«Садио Мане не будет в составе «Баварии» на домашнюю игру против «Хоффенхайма» в следующую субботу.
Причина – неправомерные действия Мане после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Кроме того, Мане получит штраф», – говорится в заявлении клуба.
- Сенегалец ударил Лероя Сане по лицу после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).
- Мане извинился перед командой и уже тренируется в общей группе.
- Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года из «Ливерпуля».
Источник: сайт «Баварии»