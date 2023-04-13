Мане и Сане тренируются с «Баварией»: они извинились перед командой за драку

Нападающий «Баварии» Садио Мане принял участие в тренировке мюнхенского клуба в четверг.
- Сенегалец ударил по лицу Лероя Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).
- У руководства «Баварии» есть три варианта наказания для Мане.
- Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года из «Ливерпуля».
По информации Sky Germany, Мане и Сане извинились перед командой за произошедшее в Манчестере.
Мане и Сане провели тренировку наравне с остальными футболистами «Баварии».
Фото: Sky Germany.
Источник: Sky Germany