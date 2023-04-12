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    «Это великий тренер»: Рианчо раскритиковал «Сочи» за отставку Бердыева

    Бывший тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо прокомментировал увольнение из «Сочи» Курбана Бердыева.

    «Увольнять тренера спустя всего пять проведенных матчей – это несправедливо. Думаю, руководство клуба проявило нетерпеливость. Они слишком рано сделали выводы. Бердыев – великий тренер, опытнейший специалист мирового уровня. Он сможет работать в любом чемпионате, если захочет.

    Уверен, если бы у Бердыева было больше времени в «Сочи», он бы добился отличных результатов. Бердыев мог помочь команде выйти на вершину чемпионата России», – сказал Рианчо.

    • Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».
    • До «Сочи» тренер был в иранском «Тракторе».
    • Сообщалось, что Бердыев может вернуться в «Рубин».

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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