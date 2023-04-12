«Это великий тренер»: Рианчо раскритиковал «Сочи» за отставку Бердыева

Бывший тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо прокомментировал увольнение из «Сочи» Курбана Бердыева.

«Увольнять тренера спустя всего пять проведенных матчей – это несправедливо. Думаю, руководство клуба проявило нетерпеливость. Они слишком рано сделали выводы. Бердыев – великий тренер, опытнейший специалист мирового уровня. Он сможет работать в любом чемпионате, если захочет.

Уверен, если бы у Бердыева было больше времени в «Сочи», он бы добился отличных результатов. Бердыев мог помочь команде выйти на вершину чемпионата России», – сказал Рианчо.