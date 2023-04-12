Родри назвал залог победы в матче с «Баварией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри оценил исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:0).
«Мы сыграли здорово. Для меня ключевой стала игра в обороне, мы прекрасно защищались.
Я впервые забил в Лиге чемпионов – это нечто особенное. Результат великолепен.
Не думаем, что игра сделана. У «Баварии» прекрасная команда. Постараемся выиграть и ответную встречу», – сказал Родри.
- Ответная встреча состоится в Мюнхене через неделю.
- «Сити» тренирует Хосеп Гвардиола, работавший с «Баварией».
- «Манчестер Сити» в прошлом году вылетел из ЛЧ на стадии полуфинала.
Источник: ВВС