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Родри назвал залог победы в матче с «Баварией»

12 апреля 2023, 09:39
1

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри оценил исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:0).

«Мы сыграли здорово. Для меня ключевой стала игра в обороне, мы прекрасно защищались.

Я впервые забил в Лиге чемпионов – это нечто особенное. Результат великолепен.

Не думаем, что игра сделана. У «Баварии» прекрасная команда. Постараемся выиграть и ответную встречу», – сказал Родри.

  • Ответная встреча состоится в Мюнхене через неделю.
  • «Сити» тренирует Хосеп Гвардиола, работавший с «Баварией».
  • «Манчестер Сити» в прошлом году вылетел из ЛЧ на стадии полуфинала.

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Источник: ВВС
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Бавария Манчестер Сити Родри
Комментарии (1)
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zigbert
1681297525
Его гол в ворота Баварии был просто великолепен. Даже вратаря винить не за что, мяч попал в самую девятку.
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