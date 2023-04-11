Личка назвал тренера РПЛ с самым запоминающимся стилем игры

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, какие тренеры в РПЛ ему нравятся.

— Самый сильный тренер РПЛ прямо сейчас?

— Опять же, самый очевидный ответ — Сергей Семак, который выиграл четыре последних чемпионата. Но есть же еще Валерий Карпин, Виктор Гончаренко, Владимир Федотов. У каждого свой стиль, все они дают результат.

— Чей стиль самый запоминающийся?

— Выберу Федотова. Да, он играет 3-4-3, но его команда не садится в оборону, а идет в атаку, прессингует. Абаскаль в «Спартаке» тоже нравится. В прошлом сезоне у них дела шли не очень. Но он принес в команду свежий ветер. Сейчас команда идет хорошо.

Семака можно назвать, но надо понимать, что «Зенит» сейчас — это команда другого уровня. Им надо играть в Лиге чемпионов.

А вообще я всех уважаю. Мы все едим один хлеб. Так что после игр всегда приглашаю тренеров соперников на чашку чая.

— Много кто соглашался?

— С Игнашевичем как-то хорошо посидели после того, как мы обыграли «Торпедо» 3:0. Говорили обо всем. Понятно, что игру тоже обсуждали. Минут 15-20 продолжалось общение.