Личка назвал тренера РПЛ с самым запоминающимся стилем игры

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, какие тренеры в РПЛ ему нравятся.
— Самый сильный тренер РПЛ прямо сейчас?
— Опять же, самый очевидный ответ — Сергей Семак, который выиграл четыре последних чемпионата. Но есть же еще Валерий Карпин, Виктор Гончаренко, Владимир Федотов. У каждого свой стиль, все они дают результат.
— Чей стиль самый запоминающийся?
— Выберу Федотова. Да, он играет 3-4-3, но его команда не садится в оборону, а идет в атаку, прессингует. Абаскаль в «Спартаке» тоже нравится. В прошлом сезоне у них дела шли не очень. Но он принес в команду свежий ветер. Сейчас команда идет хорошо.
Семака можно назвать, но надо понимать, что «Зенит» сейчас — это команда другого уровня. Им надо играть в Лиге чемпионов.
А вообще я всех уважаю. Мы все едим один хлеб. Так что после игр всегда приглашаю тренеров соперников на чашку чая.
— Много кто соглашался?
— С Игнашевичем как-то хорошо посидели после того, как мы обыграли «Торпедо» 3:0. Говорили обо всем. Понятно, что игру тоже обсуждали. Минут 15-20 продолжалось общение.