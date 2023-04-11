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    Личка назвал тренера РПЛ с самым запоминающимся стилем игры

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, какие тренеры в РПЛ ему нравятся.

    — Самый сильный тренер РПЛ прямо сейчас?

    — Опять же, самый очевидный ответ — Сергей Семак, который выиграл четыре последних чемпионата. Но есть же еще Валерий Карпин, Виктор Гончаренко, Владимир Федотов. У каждого свой стиль, все они дают результат.

    — Чей стиль самый запоминающийся?

    — Выберу Федотова. Да, он играет 3-4-3, но его команда не садится в оборону, а идет в атаку, прессингует. Абаскаль в «Спартаке» тоже нравится. В прошлом сезоне у них дела шли не очень. Но он принес в команду свежий ветер. Сейчас команда идет хорошо.

    Семака можно назвать, но надо понимать, что «Зенит» сейчас — это команда другого уровня. Им надо играть в Лиге чемпионов.

    А вообще я всех уважаю. Мы все едим один хлеб. Так что после игр всегда приглашаю тренеров соперников на чашку чая.

    — Много кто соглашался?

    — С Игнашевичем как-то хорошо посидели после того, как мы обыграли «Торпедо» 3:0. Говорили обо всем. Понятно, что игру тоже обсуждали. Минут 15-20 продолжалось общение.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17986

      NewLife 1 час назад

      Какую ценность имеет мнение ноунейма ?

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      Рейтинг: +911

      кaстрюлька 3 часа назад

      Ага, стиль ливаний всяким заDROTS - ам )) Ржу не могу. Клитор, ты где ?

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