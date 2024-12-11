«Динамо» призвали уволить Личку

Юрист, агент Aнтон Смирнов считает, что «Динамо» должно уволить главного тренера Марцела Личку.

«Для всех болельщиков «Динамо» было бы лучше, если Личка проиграл бы «Химкам». Агония бело-голубых могла бы закончиться, если бы чеха уволили. А так я поздравляю всех соперников «Динамо», что одним конкурентом в борьбе за самые высокие места стало меньше.

Гонку за чемпионство весной поведут только две команды: «Зенит» и «Спартак», – написал Смирнов.

«Динамо» идет в РПЛ 4-м.

Отставание от 1-го места – 4 очка.

Личка в клубе 1,5 года.

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