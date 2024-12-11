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«Динамо» призвали уволить Личку

11 декабря 2024, 00:35
7

Юрист, агент Aнтон Смирнов считает, что «Динамо» должно уволить главного тренера Марцела Личку.

«Для всех болельщиков «Динамо» было бы лучше, если Личка проиграл бы «Химкам». Агония бело-голубых могла бы закончиться, если бы чеха уволили. А так я поздравляю всех соперников «Динамо», что одним конкурентом в борьбе за самые высокие места стало меньше.

Гонку за чемпионство весной поведут только две команды: «Зенит» и «Спартак», – написал Смирнов.

  • «Динамо» идет в РПЛ 4-м.
  • Отставание от 1-го места – 4 очка.
  • Личка в клубе 1,5 года.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо Личка Марцел
Комментарии (7)
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neim
1733892537
Правильно призвали. Команда топчется на месте, прогресса нет, игры нет, гоняют мяч из пустого в порожнее и держатся на плаву только благодаря тому, что другие команды - конкуренты играют не сколько не лучше, а то и хуже !
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NewLife
1733900231
Оказывается не только у Спартака, но и у Динамо есть тупые хейтеры))
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zigbert
1733902982
Отставание от лидеров совсем небольшое. А ведь с Личкой Динамо чуть не стало чемпионом.
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СПОРТ 21 века
1733915015
Не стоит личковаться. Чех неплохо работает. Талалаев говорил, что на строительство полноценной команды нужно три года. Личка у руля Динамо, если не изменяет память, меньше трёх. Так в чём проблема? Нужно ждать. И этот самый случай, когда не у моря погоды, а действительно результат. Динамо с Личкой точно не стал хуже, чем, например, был при Йокановиче. Даже больше скажу, он стал сильнее. На Динамо сейчас стало ходить больше болельщиков, игре Динамо стали верить и наслаждаться ей. При Йокановиче такого и близко не было. Чех к тому же хорошо понимает русскую культура, знает русский (что редкость для иностранца). Опять же Динамо обрёл статус быть стабильно за Зенитом. И это не тот случай, когда это унижение...
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Сергей-Дюгаев-yandex
1734019400
Увольняйте, марцел давай опять в Оренбурге, будем только рады.
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