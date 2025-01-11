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    «Пари НН» объявил о трансфере воспитанника «Спартака»

    Левый защитник Ярослав Крашевский официально сменил дзержинский «Химик» на «Пари НН».

    20-летний футболист перешел в нижегородский клуб в качестве свободного агента.

    Контракт с ним заключен на 3,5 года – до лета 2028-го.

    По информации инсайдера Ивана Карпова, в «Пари НН» Крашевский будет зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц.

    «Спартак», воспитавший игрока, получит 20 процентов от суммы его будущей перепродажи. «Химик» остался без финансовой компенсации.

    На фулбека, помимо «Пари НН», претендовали «Балтика», «Торпедо», «Волгарь», костромской «Спартак» и «Алания».

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    11.01.2025 13:39
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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1736608444
    Пари НН для рывка
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    zigbert
    1736613648
    Молодым везде у нас дорога, Старикам везде у нас почет.
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