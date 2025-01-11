«Пари НН» объявил о трансфере воспитанника «Спартака»

Левый защитник Ярослав Крашевский официально сменил дзержинский «Химик» на «Пари НН».

20-летний футболист перешел в нижегородский клуб в качестве свободного агента.

Контракт с ним заключен на 3,5 года – до лета 2028-го.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в «Пари НН» Крашевский будет зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц.

«Спартак», воспитавший игрока, получит 20 процентов от суммы его будущей перепродажи. «Химик» остался без финансовой компенсации.

На фулбека, помимо «Пари НН», претендовали «Балтика», «Торпедо», «Волгарь», костромской «Спартак» и «Алания».