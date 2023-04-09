Сегодня, 9 апреля, 22-й тур РПЛ продолжится четырьмя встречами. Откроется программа дня в Сочи, где одноименный клуб примет «Крылья Советов».

Потом ЦСКА сыграет с аутсайдером «Химками».

В 19:00 по Москве «Краснодар» начнет встречу с «Пари НН» Сергея Юрана. Затем «Локомотив» примет «Зенит».

Россия. РПЛ. 22-й тур

Сочи – Крылья Советов (Самара)

9 апреля, 14:00 мск

ЦСКА (Москва) – Химки

9 апреля, 16:30 мск

Краснодар – Пари НН (Нижний Новгород)

9 апреля, 19:00 мск

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

9 апреля, 20:00 мск

Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону)

10 апреля, 17:00 мск

Торпедо (Москва) – Факел (Воронеж) – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кухарчук, 34; 2:0 – Нетфуллин, 90+2.

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Харин, 3; 2:0 – Бериша, 57.

Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 3:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Соболев, 7; 1:1 – Захарян, 35; 2:1 – Кейта, 40; 2:2 – Соболев, 45+3 (в свои ворота); 2:3 – Макаров, 66; 3:3 – Соболев, 88 (с пенальти).

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