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    ⚽ РПЛ. «Торпедо» примет «Факел», «Ахмат» сыграет с «Уралом», дерби «Спартака» и «Динамо»

    Сегодня, 8 апреля, стартует 22-й тур чемпионата России. На субботу запланированы три матча.

    Первыми встретятся «Торпедо» и «Факел», затем «Ахмат» примет «Урал», а закроет игровой день дерби «Спартак»«Динамо».

    Россия. РПЛ. 22-й тур

    Торпедо (Москва) – Факел (Воронеж)

    8 апреля, 14:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург)

    8 апреля, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва)

    8 апреля, 19:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Крылья Советов (Самара)

    9 апреля, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Химки

    9 апреля, 16:30 мск

    Краснодар – Пари НН (Нижний Новгород)

    9 апреля, 19:00 мск

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    9 апреля, 20:00 мск

    Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону)

    10 апреля, 17:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1539

      Suvorov51 1 час назад

      Да это будет настоящее дэрби, встречаются две Великие команды, которые знают друг про друга все или почти все, это вам не надутая газом встреча двух столиц как вещает питерская помойка, а это дэрби всего российского футбола

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      Рейтинг: +2129

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Удачи ЦСКА!! Спартак-Динамо...ничья, и победы Оренбургу над ростовским дельфинарием, во главе с ,,Всемогущим,,))

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