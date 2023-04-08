Да это будет настоящее дэрби, встречаются две Великие команды, которые знают друг про друга все или почти все, это вам не надутая газом встреча двух столиц как вещает питерская помойка, а это дэрби всего российского футбола
Сегодня, 8 апреля, стартует 22-й тур чемпионата России. На субботу запланированы три матча.
Первыми встретятся «Торпедо» и «Факел», затем «Ахмат» примет «Урал», а закроет игровой день дерби «Спартак» – «Динамо».
Россия. РПЛ. 22-й тур
Торпедо (Москва) – Факел (Воронеж)
8 апреля, 14:00 мск
Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург)
8 апреля, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Динамо (Москва)
8 апреля, 19:30 мск
Сочи – Крылья Советов (Самара)
9 апреля, 14:00 мск
9 апреля, 16:30 мск
Краснодар – Пари НН (Нижний Новгород)
9 апреля, 19:00 мск
Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
9 апреля, 20:00 мск
Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону)
10 апреля, 17:00 мск