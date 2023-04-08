Сегодня, 8 апреля, стартует 22-й тур чемпионата России. На субботу запланированы три матча.

Первыми встретятся «Торпедо» и «Факел», затем «Ахмат» примет «Урал», а закроет игровой день дерби «Спартак» – «Динамо».

Россия. РПЛ. 22-й тур

Торпедо (Москва) – Факел (Воронеж)

8 апреля, 14:00 мск

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург)

8 апреля, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Динамо (Москва)

8 апреля, 19:30 мск

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Сочи – Крылья Советов (Самара)

9 апреля, 14:00 мск

ЦСКА (Москва) – Химки

9 апреля, 16:30 мск

Краснодар – Пари НН (Нижний Новгород)

9 апреля, 19:00 мск

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

9 апреля, 20:00 мск

Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону)

10 апреля, 17:00 мск

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