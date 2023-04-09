Введите ваш ник на сайте

Сочи - Крылья Советов

09.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Сочи, стадион Фишт Россия. Премьер-лига, 22 тур Сочи - Крылья Советов
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
13 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 2:0 Сочи
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
22 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Сочи 2:3 Крылья Советов
5 тур
21 августа, суббота 20:00 Крылья Советов 1:0 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
22 июля, среда 19:00 Крылья Советов 3:0 Сочи
12 тур
5 октября, суббота 19:00 Сочи 0:2 Крылья Советов
Россия. ФНЛ (2017/2018)
26 тур
4 марта, воскресенье 15:00 Сочи 1:3 Крылья Советов
8 тур
13 августа, воскресенье 18:00 Крылья Советов 2:0 Сочи
Россия. ФНЛ (2014/2015)
29 тур
25 апреля, суббота 18:30 Сочи 0:4 Крылья Советов
13 тур
5 октября, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:1 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
...
  • Читайте нас: 