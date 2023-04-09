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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Крылья Советов
Сочи - Крылья Советов: обзор матча 09 апреля 2023
Сочи
09.04.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Крылья Советов
87'
К. Нобоа
52'
И. Гапонов
73'
Ф. Костанца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Крылья Советов
90'
+4
Желтая карточка
М. Витюгов
ГОЛ! 1:2!
К. Нобоа
Пас отдал
Л. Джорджевич
87'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
А. Юсупов
84'
Желтая карточка
К. Нобоа
83'
79'
Замена
В. Шитов
️️️️
А. Рахманович
78'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Ю. Горшков
73'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Костанца
Пас отдал
Ю. Горшков
71'
Замена
М. Витюгов
️️️️
А. Коваленко
71'
Замена
А. Зуев
️️️️
Г. Бейл
71'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Б. Гарре
Замена
И. Цаллагов
️️️️
К. Кравцов
65'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
К. Заика
64'
Замена
А. Макарчук
️️️️
Н. Бурмистров
64'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
В. Сарвели
64'
52'
ГОЛ! 0:1!
И. Гапонов
Пас отдал
Р. Евгеньев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
99
Мигел
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Адамов
27
Заика
3
Дркушич
20
Юрганов
32
Терехов
5
Кравцов
34
Маргасов
16
Нобоа
4
Юсупов
18
Бурмистров
9
Сарвели
4-1-1-3-1
1
Ломаев
23
Бейл
95
Гапонов
4
Евгеньев
4
Горшков
22
Костанца
8
Коваленко
15
Рассказов
11
Рахманович
7
Гарре
77
Писарский
18
Бурмистров
17
Макарчук
17
Макарчук
18
Бурмистров
27
Заика
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
27
Заика
5
Кравцов
15
Цаллагов
15
Цаллагов
5
Кравцов
4
Юсупов
20
Шипунов
20
Шипунов
4
Юсупов
9
Сарвели
19
Джорджевич
19
Джорджевич
9
Сарвели
4
Горшков
31
Зотов
31
Зотов
4
Горшков
8
Коваленко
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Коваленко
23
Бейл
17
Зуев
17
Зуев
23
Бейл
7
Гарре
10
Цыпченко
10
Цыпченко
7
Гарре
11
Рахманович
73
Шитов
73
Шитов
11
Рахманович
Остались в запасе
Сочи
Крылья Советов
12
Николай Заболотный
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
99
Мигел
АП
6
Амир Батырев
АП
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
99
Мигел
АП
6
Амир Батырев
АП
9
Захар Федоров
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
6
Сергей Бабкин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
32
Александар Чиркович
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Сочи - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Рустам Мухтаров
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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