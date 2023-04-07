Карпин назвал причину поражения «Ростова» от «Краснодара»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин похвалил команду после поражения в матче с «Краснодаром» в 1/2 финала Пути Регионов Fonbet Кубка России.

«Ростов» проиграл «Краснодару» в серии пенальти и вылетел из Кубка.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

– Как вам сегодняшняя игра в плане качества?

– Возможно, это лучший матч. Как минимум, в весенней части точно. На поле было видно команду. Притом, что, к сожалению, футбол несправедлив.

Стоит поблагодарить, прежде всего, молодых ребят, которыми я горжусь: Мелехин, Сильянов, Прохин, Глебов, Щетинин, Тугарев, Комаров. Они играли против маститых иностранцев. По результату понятно, что хотелось бы лучше. Но по игре не то, что претензий нет, а только слова благодарности.

– Кроме забитого мяча, чего, на ваш взгляд, не хватило «Ростову» для победы сегодня?

– Единственное, чего не хватило, по мне, это хладнокровия в завершающей стадии. Когда есть большое желание забить, иногда нужно взять паузу, а не пытаться принимать решения.

Можно сыграть вперeд, а можно по-другому, принятие решений сегодня не сильно соответствовало тому, что было нужно на поле в тот момент.