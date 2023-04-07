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    Карпин назвал причину поражения «Ростова» от «Краснодара»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин похвалил команду после поражения в матче с «Краснодаром» в 1/2 финала Пути Регионов Fonbet Кубка России.

    • «Ростов» проиграл «Краснодару» в серии пенальти и вылетел из Кубка.
    • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

    – Как вам сегодняшняя игра в плане качества?

    – Возможно, это лучший матч. Как минимум, в весенней части точно. На поле было видно команду. Притом, что, к сожалению, футбол несправедлив.

    Стоит поблагодарить, прежде всего, молодых ребят, которыми я горжусь: Мелехин, Сильянов, Прохин, Глебов, Щетинин, Тугарев, Комаров. Они играли против маститых иностранцев. По результату понятно, что хотелось бы лучше. Но по игре не то, что претензий нет, а только слова благодарности.

    – Кроме забитого мяча, чего, на ваш взгляд, не хватило «Ростову» для победы сегодня?

    – Единственное, чего не хватило, по мне, это хладнокровия в завершающей стадии. Когда есть большое желание забить, иногда нужно взять паузу, а не пытаться принимать решения.

    Можно сыграть вперeд, а можно по-другому, принятие решений сегодня не сильно соответствовало тому, что было нужно на поле в тот момент.

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    Источник: сайт «Ростова»

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    07.04.2023 07:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19411

      Cleaner 7 апреля, 11:39

      Причина поражения «Ростова» от «Краснодара» - это "тренер" Ростова!

      0
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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 7 апреля, 08:14

      Опять задачка у Карпина - тренера, что лучше , тягомутина и очки или играть в классный футбол , но оставаться в проигрыше.

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