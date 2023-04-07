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    Карпин поблагодарил Песьякова за его «железные яйца»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ошибку вратаря Сергея Песьякова в кубковом матче с «Краснодаром».

    • «Ростов» пропустил на 23-й минуте из-за ошибки Песьякова.
    • «Ростов» проиграл «Краснодару» в серии пенальти и вылетел из Кубка.
    • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

    «Понравилось, что Песьяков продолжал делать то, что должен делать. Несмотря на ошибку, он не испугался. Надо поблагодарить Песьякова за его железные яйца.

    В голове держали другие замены. Уже в первом тайме пришлось использовать паузу на замену. Не должна была быть замена Щетинина, он сам попросил. При всем при этом все было видно на поле, даже говорить не приходится», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2023 10:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9766

      САДЫЧОК 7 апреля, 14:46

      Да , наср@ть на его яйца !
      Он , не умеет , играть , в пас !
      Надо , либо , на банку , либо строго запретить Настоящему тренеру.

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      Рейтинг: +19411

      Cleaner 7 апреля, 11:36

      Валера, по сути, это Песьяков своей пижонской игрой выкинул Ростов из Кубка России!!! Но тебе чем хуже, тем лучше. Ржу над тобой, тренер без титулов!...)))

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      Рейтинг: +14197

      Алексей З 7 апреля, 10:44

      Вспоминая игру с Ираком и вчерашний матч , стало понятно что у Песьякова "железные яйца ", которые ему заменяют УМ.

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      Рейтинг: +902

      кaстрюлька > Алексей З 7 апреля, 11:18

      Вонючий ЛГБТ-шный укрохряк, опять ты, крючкохвостое ничтожество, неконтролируемо дрищешь на чужих ветках ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +19411

      Cleaner > Алексей З 7 апреля, 11:38

      Песьяков Карпину: -Валера, а что такое УМ?
      Карпин Песьякову: - УМ? Не знаю, не слышал.

      Ржу...)))

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