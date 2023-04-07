Карпин поблагодарил Песьякова за его «железные яйца»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ошибку вратаря Сергея Песьякова в кубковом матче с «Краснодаром».

«Ростов» пропустил на 23-й минуте из-за ошибки Песьякова.

«Ростов» проиграл «Краснодару» в серии пенальти и вылетел из Кубка.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«Понравилось, что Песьяков продолжал делать то, что должен делать. Несмотря на ошибку, он не испугался. Надо поблагодарить Песьякова за его железные яйца.

В голове держали другие замены. Уже в первом тайме пришлось использовать паузу на замену. Не должна была быть замена Щетинина, он сам попросил. При всем при этом все было видно на поле, даже говорить не приходится», – сказал Карпин.