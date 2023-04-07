Глебов вспомнил, что сказал Карпин игрокам «Ростова» после вылета из Fonbet Кубка России

Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение от «Краснодара» в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
- «Ростов» проиграл «Краснодару» в серии пенальти и вылетел из Кубка.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
«Ошибки Песьякова? Мы играем в футбол. У нас такие требования, мы можем ошибаться. Сегодня ошиблись так, что пропустили, но в целом ничего страшного.
Что сказал Карпин? Все счастливы, довольны игрой. Сегодня одна из лучших игр в сезоне была, после перерыва точно», – сказал Глебов.
Источник: «РБ Спорт»