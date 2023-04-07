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    Глебов вспомнил, что сказал Карпин игрокам «Ростова» после вылета из Fonbet Кубка России

    Капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение от «Краснодара» в 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    • «Ростов» проиграл «Краснодару» в серии пенальти и вылетел из Кубка.
    • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

    «Ошибки Песьякова? Мы играем в футбол. У нас такие требования, мы можем ошибаться. Сегодня ошиблись так, что пропустили, но в целом ничего страшного.

    Что сказал Карпин? Все счастливы, довольны игрой. Сегодня одна из лучших игр в сезоне была, после перерыва точно», – сказал Глебов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.04.2023 08:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17952

      NewLife 7 апреля, 10:41

      Тренер поху.ист.

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