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Семин объяснил, почему сравнил Тарасова с говном

4 апреля 2023, 08:43
1

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, поддерживает ли отношения с футболистами, с которыми стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

— С кем-то из той команды отношения поддерживаете?

— Периодически. Как-то посылали друг другу эсэмэски с Фарфаном. У меня со всеми хорошие отношения! Мы успешно закончили дело, которое нам доверили. Сработали все вместе. Методы воздействия на игроков приходилось применять разные. Сейчас вот Дима Тарасов говорит, что я что-то ему сказал.

— И не просто что-то. А вызвали перед финалом Кубка с «Уралом» в Сочи на индивидуальный разговор и сравнили его с фекалиями. После чего поставили в стартовый состав, и он забил гол.

— Так приблизительно и было. Жестко сказал. Такие вещи говоришь, когда хочешь игрока завести. Иной раз в выражениях не стесняешься — но это рабочий момент, на благо дела.

Тарасов отлично сыграл, хотя у него до того были тяжелые травмы голеней. На каждого должен быть свой метод воздействия в зависимости от его характера. Тот же Денисов — своеобразный человек, с которым не так просто работать. Талантливые люди всегда сложные.

  • Сейчас Тарасов играет в Медиалиге.
  • Последним местом работы Семина был «Ростов».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (1)
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Давид59
1680590494
Всё правильно. Вот только на Денисова влиять было невозможно. Можно было либо с ним ладить, либо "до свидания". Он ни под кого не подстраивался. В отличие от Тарасова. Из этого лепить можно.
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