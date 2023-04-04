Семин объяснил, почему сравнил Тарасова с говном

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, поддерживает ли отношения с футболистами, с которыми стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

— С кем-то из той команды отношения поддерживаете?

— Периодически. Как-то посылали друг другу эсэмэски с Фарфаном. У меня со всеми хорошие отношения! Мы успешно закончили дело, которое нам доверили. Сработали все вместе. Методы воздействия на игроков приходилось применять разные. Сейчас вот Дима Тарасов говорит, что я что-то ему сказал.

— И не просто что-то. А вызвали перед финалом Кубка с «Уралом» в Сочи на индивидуальный разговор и сравнили его с фекалиями. После чего поставили в стартовый состав, и он забил гол.

— Так приблизительно и было. Жестко сказал. Такие вещи говоришь, когда хочешь игрока завести. Иной раз в выражениях не стесняешься — но это рабочий момент, на благо дела.

Тарасов отлично сыграл, хотя у него до того были тяжелые травмы голеней. На каждого должен быть свой метод воздействия в зависимости от его характера. Тот же Денисов — своеобразный человек, с которым не так просто работать. Талантливые люди всегда сложные.