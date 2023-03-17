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    «Ты говно вообще»: Тарасов рассказал, как его мотивировал Семин

    Дмитрий Тарасов вспомнил о совместной работе с Юрием Семиным в «Локомотиве».

    35-летний футболист рассказал, как бывший тренер его мотивировал.

    – Семина я очень уважаю и люблю, до сих пор с ним на связи.

    – Как он тебя называл?

    – Да по-разному. «Деревяшка, ***». С ним была история уникальная, когда у нас был финал Кубка с «Уралом» в Сочи. До игры остается часов шесть, у нас обед. Непонятно было, кто играет.

    Семин говорит: «Можно поговорить, как поешь?». Я говорю: «Давайте сейчас». Выходим: там веранда, мы сели. Он говорит: «Ты говно вообще».

    И начинает меня по тренировкам: «Ты всю неделю тренировался как говно. Я вообще думал, ставить тебя или нет, но сегодня ты играешь, ***. Я посмотрю и, если что, заменю сразу».

    И я, ***, шесть часов по номеру ходил. «Когда игра, когда игра, я их порву, ***».

    Мы выиграли, он подходит ко мне, жмет руку: «Дима, сработало». Я говорю: «***, больше так, Палыч, не делай».

    • Сейчас Тарасов играет в Медиалиге.
    • Последним местом работы Семина был «Ростов».

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    17.03.2023 17:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +343

      Romeo 123 3 часа назад

      Сёмин прав

      0
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      Рейтинг: +7731

      mihail200606 6 часов назад

      Так это может не мотивация была))?

      0
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      Рейтинг: +3178

      fakeid 6 часов назад

      и в чём сёмин неправ?

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      Рейтинг: +67562

      portero 6 часов назад

      В три дыхалки бегал на адреналине, но не на каждого так подействует.....

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      Рейтинг: +219

      cska1948 > portero 3 часа назад

      Так Сёмин и не каждому ТАКОЕ говорил.

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