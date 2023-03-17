«Ты говно вообще»: Тарасов рассказал, как его мотивировал Семин

Дмитрий Тарасов вспомнил о совместной работе с Юрием Семиным в «Локомотиве».

35-летний футболист рассказал, как бывший тренер его мотивировал.

– Семина я очень уважаю и люблю, до сих пор с ним на связи.

– Как он тебя называл?

– Да по-разному. «Деревяшка, ***». С ним была история уникальная, когда у нас был финал Кубка с «Уралом» в Сочи. До игры остается часов шесть, у нас обед. Непонятно было, кто играет.

Семин говорит: «Можно поговорить, как поешь?». Я говорю: «Давайте сейчас». Выходим: там веранда, мы сели. Он говорит: «Ты говно вообще».

И начинает меня по тренировкам: «Ты всю неделю тренировался как говно. Я вообще думал, ставить тебя или нет, но сегодня ты играешь, ***. Я посмотрю и, если что, заменю сразу».

И я, ***, шесть часов по номеру ходил. «Когда игра, когда игра, я их порву, ***».

Мы выиграли, он подходит ко мне, жмет руку: «Дима, сработало». Я говорю: «***, больше так, Палыч, не делай».