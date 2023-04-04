«Урал» и «Спартак» сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Уверен в победе «Спартака»? Получи бесплатный бонус до 17000 рублей и ставь на матч
Ориентировочные составы:
- Урал: Илья Помазун – Егор Филипенко, Силвие Бегич, Денис Кулаков, Лео Гогличидзе – Фаниль Сунгатулин, Даниел Мишкич, Рай Влут, Андрей Егорычев, Александр Юшин – Алексей Каштанов.
- Спартак: Александр Максименко – Павел Маслов, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Томаш Тавареш – Данил Пруцев, Кристофер Мартинс, Руслан Литвинов – Квинси Промес, Михаил Игнатов, Павел Мелешин.
Судья: Кирилл Левников (Россия)
- Матчей в сезоне: 14
- Желтые карточки: 95 (4,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 6
- Фолы в среднем за матч: 23
Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Квинси Промес и Юрий Железнов.
Коэффициенты:
- Победа «Урала» – 3.03
- Ничья – 3.50
- Победа «Спартака» – 2.50
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»