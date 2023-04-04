«Урал» и «Спартак» сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Кирилл Левников (Россия)

Матчей в сезоне: 14

Желтые карточки: 95 (4,2 в среднем за матч)

Красные карточки: 6

Фолы в среднем за матч: 23

Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Квинси Промес и Юрий Железнов.

Коэффициенты:

Победа «Урала» – 3.03

Ничья – 3.50

Победа «Спартака» – 2.50

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Урал – Спартак