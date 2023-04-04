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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Урал» – «Спартак»

    «Урал» и «Спартак» сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Кирилл Левников (Россия)

    • Матчей в сезоне: 14
    • Желтые карточки: 95 (4,2 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 6
    • Фолы в среднем за матч: 23

    Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Квинси Промес и Юрий Железнов.

    Коэффициенты:

    • Победа «Урала» – 3.03
    • Ничья – 3.50
    • Победа «Спартака» – 2.50

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Урал – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6409

      Enter2006 1 час назад

      Ну если так )) Тогда можно и посильнее потроллить )

      Выйдут на поле в составе Спартака:
      Александр Селихов, Александр Соболев, Шамар Николсон, Квинси Промес и Георгий Джикия! )))

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      Рейтинг: +765

      alex1004 1 час назад

      "Ориентировочные составы:
      Спартак: Александр Максименко – Павел Маслов, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Томаш Тавареш – Данил Пруцев, Кристофер Мартинс, Руслан Литвинов – Квинси Промес, Михаил Игнатов, Павел Мелешин."

      Классные ориентировочные составы! С учетом того что Джикия и Промес травмированы.

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      Рейтинг: +774

      rac531 > alex1004 1 час назад

      Шелкоперы все как один идиёты

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