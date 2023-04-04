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    Где смотреть матч «Урал» – «Спартак»: полуфинал Кубка России

    «Урал» и «Спартак» сыграют в матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Уверен в победе «Спартака»? Получи бесплатный бонус до 17000 рублей и ставь на матч

    Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Квинси Промес и Юрий Железнов.

    • Матч состоится во вторник, 4 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 17:00 мск.

    «Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 2,40. На ничью можно поставить за 3,40. На выигрыш хозяев дают 3,20.

    Источник: «Бомбардир»

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