«Урал» и «Спартак» сыграют в матче 1/2 финала Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Квинси Промес и Юрий Железнов.

Матч состоится во вторник, 4 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 17:00 мск.

«Спартак» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей – 2,40. На ничью можно поставить за 3,40. На выигрыш хозяев дают 3,20.

Прогноз на матч Урал – Спартак