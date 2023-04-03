В «Урале» рассказали, где находится Влут: его приговорили к 2,5 годам тюрьмы на родине

Пресс-атташе «Урала» Павел Завьялов отреагировал на решение суда Харлема приговорить нападающего Рая Влута у 2,5 годам тюрьмы.

«Эта информация поступила из нидерландских СМИ. У нас никаких подтверждений нет. Влут в Екатеринбурге и готовится к матчу против «Спартака» в Кубке России», — заявил Завьялов.

Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

Влут забил 3 гола в 9 матчах сезона РПЛ.

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