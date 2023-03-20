Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу

Нападающий «Урал» Рай Влут может получить тюремный срок за ДТП со смертельным исходом в Нидерландах. Прокуратура просит для него 3,5 года заключения.

По информации AD, в ноябре 2021 года футболист в состоянии алкогольного опьянения врезался в машину с двумя детьми, в результате чего скончался четырехлетний ребенок. Содержание алкоголя в крови Влута составило 1,18 промилле. Прокуратура Нидерландов считает, что перед аварией голландец вел машину со скоростью 203 км/ч и отвлекался на телефон.

Сам Влут после инцидента рассказывал руководству «Хераклеса», за который выступал, что выпил «всего два бокала вина» и ехал почти в два раза медленнее.

Вот слова прокурора: «Влут ехал со скоростью около 203 км/ч, он не тормозил и не пытался свернуть. Такая быстрая езда – это осознанный выбор. И подозреваемый сделал всe возможное, чтобы избежать наказания вскоре после аварии».

А вот что сказал футболист: «Я выпил два‑три бокала ликера на вечеринке в Амстердаме. Не подумав, мы сели в машину и отправились в путь. Выехав из тоннеля, мы попали на участок дороги с ограничением скорости. В машине был включен круиз‑контроль на скорости 130 км/ч».

Окончательное решение по делу Влута будет принято 3 апреля. Голландец перешел в «Урал» в сентябре 2022 года из «Астаны».

В Нидерландах также возобновили расследование по делу спартаковца Квинси Промеса.

Промес подозревается в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.

Квинси не явился на заседание по делу в Нидерландах.

Фото: AD