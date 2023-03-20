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    Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу

    Нападающий «Урал» Рай Влут может получить тюремный срок за ДТП со смертельным исходом в Нидерландах. Прокуратура просит для него 3,5 года заключения.

    По информации AD, в ноябре 2021 года футболист в состоянии алкогольного опьянения врезался в машину с двумя детьми, в результате чего скончался четырехлетний ребенок. Содержание алкоголя в крови Влута составило 1,18 промилле. Прокуратура Нидерландов считает, что перед аварией голландец вел машину со скоростью 203 км/ч и отвлекался на телефон.

    Сам Влут после инцидента рассказывал руководству «Хераклеса», за который выступал, что выпил «всего два бокала вина» и ехал почти в два раза медленнее.

    Вот слова прокурора: «Влут ехал со скоростью около 203 км/ч, он не тормозил и не пытался свернуть. Такая быстрая езда – это осознанный выбор. И подозреваемый сделал всe возможное, чтобы избежать наказания вскоре после аварии».

    А вот что сказал футболист: «Я выпил два‑три бокала ликера на вечеринке в Амстердаме. Не подумав, мы сели в машину и отправились в путь. Выехав из тоннеля, мы попали на участок дороги с ограничением скорости. В машине был включен круиз‑контроль на скорости 130 км/ч».

    Окончательное решение по делу Влута будет принято 3 апреля. Голландец перешел в «Урал» в сентябре 2022 года из «Астаны».

    • В Нидерландах также возобновили расследование по делу спартаковца Квинси Промеса.
    • Промес подозревается в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
    • Квинси не явился на заседание по делу в Нидерландах.

    Фото: AD

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.03.2023 16:58
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +21571

      Persona_non_Grata 3 часа назад

      Мягкие законы в Голландии ! 3,5 года при таких обстоятельствах ??? - маловато (((

      1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Да, там очень мягкие законы. Это вы еще не знаете в каких условиях уголовники проводят там свои 3.5 года.

      0
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      ...
      Рейтинг: +21571

      Persona_non_Grata > Вомбат 2 часа назад

      Догадываюсь, но знать наверняка не хочу )

      0
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      Рейтинг: +1502

      777+ 5 часов назад

      Чистая уголовка. Отдавать двух голландцев, пусть сами разбираются.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +159

      dauzhhhhh 5 часов назад

      По ходу Россия превращается в убежище для убийц, насильников и других чикатил

      0
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      ...
      Рейтинг: +885

      кaстрюлька > dauzhhhhh 5 часов назад

      инайух, петух шароварный

      1
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      Рейтинг: +159

      dauzhhhhh > кaстрюлька 5 часов назад

      Женчина, иди ...на кухню,борщ варить мужу.)))

      0
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      Рейтинг: +885

      кaстрюлька > dauzhhhhh 4 часа назад

      Это самое безобидное, что тебе говорят в петушином углу ?

      1
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      Рейтинг: +159

      dauzhhhhh > кaстрюлька 4 часа назад

      Прикольно...Эта женщина людоедка )))

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      Рейтинг: +885

      кaстрюлька > dauzhhhhh 4 часа назад

      Вместе с людоедами в петушином углу обитаешь ? А чё до сих пор не сожрали ? Боятся отравиться токсичным свидомым говнищем ?

      1
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      Рейтинг: +159

      dauzhhhhh > кaстрюлька 4 часа назад

      Прикольно...А ты кастрюлька вообще смогешь борщ сварить ?
      Или только высеры здесь высирать могешь ?

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      Рейтинг: +3252

      fakeid 6 часов назад

      выдать голландии и посадить. и зулуса-уголовника тоже.

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > fakeid 2 часа назад

      Как же вы не понимаете? Зулуса нельзя выдавать, ведь это совершенно другой масштаб. Тут один ребенок, а там целая цистерна кокаина, которой хватит на все школы Амстердама. Ну как вам объяснить, чтобы вы поняли разницу? Ну например,: украл на десять тысяч рублей и сел в тюрьму. Украл на десять миллиардов, и сел куда? Теперь понимаете?

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