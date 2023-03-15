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    Какой вы футболист?

    В Нидерландах возобновили расследование по делу Промеса

    Суд Амстердама вместо вынесения вердикта по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса постановил продолжить расследование.

    Ранее прокуратура потребовала посадить игрока на два года.

    • Промес подозревается в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
    • Дальнейшие разъяснения по делу ожидаются 17 марта.
    • Если Промеса приговорят к тюрьме, у «Спартака» будет право расторгнуть контракт. Оно оговорено в 2021 году, когда москвичи вернули игрока из «Аякса».

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    Источник: AD

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    15.03.2023 13:38
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7930

      FanatSerj 2 часа назад

      Покласть большой болт какое бы там решение суд не придумал. Это свои чернокожие семейные разборки не хрен туда белым лезть, это совсем не стул Кокорина.

      0
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      Рейтинг: +343

      Romeo 123 5 часов назад

      Правильно, преступник должен сидеть в тюрьме, спартак наказать за укрывательство

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10592

      ivany4 10 часов назад

      Об этом было известно еще неделю назад.
      Читайте адвоката Промеса.
      Новость для тупых болотных, лишь бы не плакали после сегодняшнего вылета. Хотя они и так не плачут, а веселятся. Им все по барабану. Все равно дядя Миллер купит все что надо, а они будут только гыгыкать.

      1
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      Рейтинг: +17599

      NewLife 20 часов назад

      Правильный заголовок должен быть:
      "Суд вернул дело на доследование." Суд решил пока не выносить вердикт по делу о поножовчине.
      Антоху беспокоит другое - участие в деле о наркотиках.

      2
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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 21 час назад

      "Суд Амстердама вместо вынесения вердикта по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса постановил продолжить расследование."

      Ёпрст, ну, если уж НЕ ПРЕКРАТИТЬ, то хоть ТАК.
      Вообще смешно по обвинению, по крайней мере, по тем материалам, что у нас выкладываются: Промес НОЖОМ в коленку, т. е. В КОСТЬ двоюродного брата тыкал, тыкал, тыкал, тыкал...
      В результате у этого "сильнопотерпевшего" стойкое расстройство здоровья.
      ))))))))))))))))))))))))))))
      ХТО ЗДЕСЬ ИДИОТ: Промес, ентот двоюродный брат-терпила или голландская прокуратура???
      А, может, все вместе???
      По-моему, всё очевидно.

      0
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      Рейтинг: +28790

      JTherry 22 часа назад

      сообщение про Промеса, а на ветку одни бом.жи набежали: засуньте свои языки в те самые самые "нидерланды", сиречь - в задницу..!)

      3
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      Рейтинг: +19116

      Cleaner > JTherry 1 час назад

      JTherry, зачем вы наркоторговца в Спартаке укрываете?

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      Рейтинг: +28790

      JTherry > Cleaner 1 час назад

      у тебя есть доказательства, что Промес наркоторговец..? если нет, молчи и собирай конский навоз...) подмывайся - впереди бом.жи..!

      0
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      Рейтинг: +415

      Нуф-Нуф 22 часа назад

      ""Нам не страшен серый волк".

      4
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      Рейтинг: +1139

      ПалкоВводецъ (returned) 22 часа назад

      Ещё вскроются криминальные дела уголовника Свинси Промяса. Не зря губошлёп лобызает кб тряпку, только бы не выдали его лёжку и малину. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 21 час назад

      Когда вижу коменты ПАЛКА В ЖОПЕ, всегда их читаю, ведь это однозначно говорит о том, как понимают в помойке жизнь лучшей на сегодня команды россии СПАРТАК

      1
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      Рейтинг: +745

      Азбука 22 часа назад

      На всякий случай: Да здравствует суд Нидерландов-самый гуманный в мире!

      5
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      Рейтинг: +3224

      Эном айс 22 часа назад

      "Это тебе не мелочь по карманам тырить!"(с)
      Дзюба.

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