В Нидерландах возобновили расследование по делу Промеса

Покласть большой болт какое бы там решение суд не придумал. Это свои чернокожие семейные разборки не хрен туда белым лезть, это совсем не стул Кокорина.
Суд Амстердама вместо вынесения вердикта по делу нападающего «Спартака» Квинси Промеса постановил продолжить расследование.
Ранее прокуратура потребовала посадить игрока на два года.
- Промес подозревается в нанесении ножевого ранения кузену в 2020 году.
- Дальнейшие разъяснения по делу ожидаются 17 марта.
- Если Промеса приговорят к тюрьме, у «Спартака» будет право расторгнуть контракт. Оно оговорено в 2021 году, когда москвичи вернули игрока из «Аякса».