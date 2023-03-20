В Нидерландах запросили 3,5 года тюрьмы для Влута из «Урала»: он пьяным врезался в машину и стал виновником гибели 4-летнего ребенка

Кокоша с Мамаем за драку отсидели свой срок,а Промес с Влутом ""хорошие" ребята? Спрячем их от злобных голландских судей,и российское гражданство дадим!?
Нападающий «Урала» Рай Влут может попасть в тюрьму в Нидерландах.
По информации Sportnieuws, прокуратура Нидерландов запросила для футболиста 3,5 года тюрьмы за инцидент, который произошел в 2021 году.
27-летний игрок в состоянии алкогольного опьянения врезался в машину с двумя детьми, в результате чего скончался 4-летний ребенок.
Окончательное решение суда по делу Влута будет вынесено 3 апреля.
- В сентябре «Урал» купил Влута у «Астаны».
- Влут забил 3 гола в 8 матчах РПЛ.