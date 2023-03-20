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    В Нидерландах запросили 3,5 года тюрьмы для Влута из «Урала»: он пьяным врезался в машину и стал виновником гибели 4-летнего ребенка

    Нападающий «Урала» Рай Влут может попасть в тюрьму в Нидерландах.

    По информации Sportnieuws, прокуратура Нидерландов запросила для футболиста 3,5 года тюрьмы за инцидент, который произошел в 2021 году.

    27-летний игрок в состоянии алкогольного опьянения врезался в машину с двумя детьми, в результате чего скончался 4-летний ребенок.

    Окончательное решение суда по делу Влута будет вынесено 3 апреля.

    • В сентябре «Урал» купил Влута у «Астаны».
    • Влут забил 3 гола в 8 матчах РПЛ.

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    Источник: Sportnieuws

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    20.03.2023 16:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2641

      АЛЕКС 58 4 часа назад

      Кокоша с Мамаем за драку отсидели свой срок,а Промес с Влутом ""хорошие" ребята? Спрячем их от злобных голландских судей,и российское гражданство дадим!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14346

      Skull_Boy 5 часов назад

      Один наркодиллер, второй алкаш, а третий что маньяк будет ? PS играет в Самаре

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18018

      paracetamol 6 часов назад

      К нам что, одни уголовники едут?

      2
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      Рейтинг: +358

      Romeo 123 6 часов назад

      Депортировать его и его дружка петушка промеса

      2
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      Рейтинг: +368

      АлексМак > Romeo 123 4 часа назад

      Давно пора, гнать отсюда. Пусть на родине своей отвечают за содеянное.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12139

      BRO_football 6 часов назад

      Вот такие футболисты из Голландии. А вы ещё русских ругаете, за то что они где-то в Москве драку устроили.

      1
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      Рейтинг: +7963

      Беспонтий 7 часов назад

      великая страна
      для передержки уголовного говна
      во что мы превратились
      на...

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +1478

      elessar arnor > Беспонтий 4 часа назад

      чем и является

      0
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      Рейтинг: +96

      Slavan52 7 часов назад

      Из Голландии бегут в Россию от статей. Нашли крышу

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