В Нидерландах запросили 3,5 года тюрьмы для Влута из «Урала»: он пьяным врезался в машину и стал виновником гибели 4-летнего ребенка

Нападающий «Урала» Рай Влут может попасть в тюрьму в Нидерландах.

По информации Sportnieuws, прокуратура Нидерландов запросила для футболиста 3,5 года тюрьмы за инцидент, который произошел в 2021 году.

27-летний игрок в состоянии алкогольного опьянения врезался в машину с двумя детьми, в результате чего скончался 4-летний ребенок.

Окончательное решение суда по делу Влута будет вынесено 3 апреля.