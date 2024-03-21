Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • В РФС оценили названия Лига уголовников и Лига приколов для РПЛ

    В РФС оценили названия Лига уголовников и Лига приколов для РПЛ

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом, который остается под арестом в ОАЭ.

    «Из-за Промеса, Влута и Томпсона не нужно называть РПЛ Лигой уголовников – это неправильно. Лигой приколов тоже не стоит. Мы ставим задачу от этого уйти. Чтобы даже в шутку так не говорили.

    А что касается вопроса, страдает ли имидж РПЛ от ситуации с Промесом, то только окончательное решение суда может признавать человека виновным. С точки зрения имиджа это, скорее, вопрос не к лиге, а к работодателю. Тут каждый сам решает, готов он или нет сотрудничать с человеком, который совершил или не совершил какое-либо деяние», – сказал Митрофанов.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Футболист «Урала» Рай Влут в 2023 году был приговорен к 2,5 годам тюрьмы в Нидерландах из-за ДТП со смертельным исходом.
    • Защитнику «Оренбурга» Хорди Томпсону в ноябре в Чили были предъявлены обвинения в покушении на убийство и неуважении к суду.
    • В 2019 году нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были приговорены к 1 году 6 месяцам и 1 году 5 месяцам в колонии общего режима соответственно по делу о побоях и хулиганстве в Москве 8 октября 2018 года.

    Новости по теме
    «Динамо» станет партнером сербского клуба 1
    В РФС рассказали о ситуации с возможным возвращением пива на стадионы 2
    Названы дата, время и место проведения церемонии прощания с Василием Уткиным
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:35
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VPERDIV SPARTAK
    1711013861
    Стыдно и за Митрофана и за Спартак
    Ответить
    MazaiNN
    1711014444
    Лишь бы гомосеков небыло.
    Ответить
    mahan
    1711014638
    Мне интересно они реально не понимают, почему РПЛ называют лигой приколов ?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+