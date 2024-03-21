В РФС оценили названия Лига уголовников и Лига приколов для РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом, который остается под арестом в ОАЭ.
«Из-за Промеса, Влута и Томпсона не нужно называть РПЛ Лигой уголовников – это неправильно. Лигой приколов тоже не стоит. Мы ставим задачу от этого уйти. Чтобы даже в шутку так не говорили.
А что касается вопроса, страдает ли имидж РПЛ от ситуации с Промесом, то только окончательное решение суда может признавать человека виновным. С точки зрения имиджа это, скорее, вопрос не к лиге, а к работодателю. Тут каждый сам решает, готов он или нет сотрудничать с человеком, который совершил или не совершил какое-либо деяние», – сказал Митрофанов.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Футболист «Урала» Рай Влут в 2023 году был приговорен к 2,5 годам тюрьмы в Нидерландах из-за ДТП со смертельным исходом.
- Защитнику «Оренбурга» Хорди Томпсону в ноябре в Чили были предъявлены обвинения в покушении на убийство и неуважении к суду.
- В 2019 году нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были приговорены к 1 году 6 месяцам и 1 году 5 месяцам в колонии общего режима соответственно по делу о побоях и хулиганстве в Москве 8 октября 2018 года.