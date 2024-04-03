Влут прокомментировал ситуацию с Промесом

Нападающий «Урала» Рай Влут высказался о ситуации с соотечественником – вингером «Спартака» Квинси Промесом, арестованным в ОАЭ.

«Конечно, я слышал о ситуации с Квинси Промесом. Но я не знаю многого об этом процессе. Я желаю ему всего наилучшего. Это все, что я могу сказать», – сказал Влут.

29 февраля полиция Дубая задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. 1 марта источник ТАСС в полиции Дубая сообщил, что футболиста отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию. 14 марта стало известно о задержании Промеса в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры.