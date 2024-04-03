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    Влут прокомментировал ситуацию с Промесом

    Нападающий «Урала» Рай Влут высказался о ситуации с соотечественником – вингером «Спартака» Квинси Промесом, арестованным в ОАЭ.

    «Конечно, я слышал о ситуации с Квинси Промесом. Но я не знаю многого об этом процессе. Я желаю ему всего наилучшего. Это все, что я могу сказать», – сказал Влут.

    29 февраля полиция Дубая задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. 1 марта источник ТАСС в полиции Дубая сообщил, что футболиста отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию. 14 марта стало известно о задержании Промеса в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.
    • Рай Влут в Нидерландах был признан виновным в совершении ДТП в нетрезвом виде и приговорен к 2,5 года колонии.

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    Источник: ТАСС

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    03.04.2024 15:17
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    Комментарии (3)
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    alefreddy
    1712149225
    интересно кого еще забыли об этом спросить?
    Ответить
    Красногвардейчик
    1712152512
    Зек зека понимает и желает успеха)
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    VPERDIV SPARTAK
    1712155245
    Чего это наилучшего преступнику!? Тюрьма и надолго
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