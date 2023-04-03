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    ⚡ Влута из «Урала» приговорили к 2,5 годам тюрьмы: он устроил смертельное ДТП

    Нападающего «Урала» Рая Влута приговорили в Нидерландах к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, сообщает AD.

    Прокуратура требовала для футболиста 3,5 года заключения. Его также лишили водительских прав на четыре года.

    • Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
    • В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

    Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу

    Что говорят в Нидерландах о смертельном ДТП с участием Влута: сравнивают с Промесом, требуют тюрьмы и опасаются бегства в Россию

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    Источник: AD

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    03.04.2023 14:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2404

      моэм 9 часов назад

      Странное дело ....после ДТП , он ещё год играет в Голландии , суд его не трогают , потом уезжает за границу , что согласитесь для подследственного абсолютно невозможно , значит дела даже не заведено .....и только когда Влут едет в Россию , тут же возбудили дело и оперативно вынесли приговор ....короче , пока играл там ДТП типа и не было а оказался в России тут же и суд и приговор ...и кто поверит в объективность такого суда ?

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      Рейтинг: +2190

      Dr.Metal 3 апреля, 16:05

      Надо выдать его и пускай сажают. Есть за что

      0
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      Рейтинг: +12

      Аndrew 3 апреля, 15:15

      Срок дали, прав лишили, остались сущие пустяки - уговорить его приехать в Голландию отбывать наказание. Ну и другой вариант - попросить Россию выдать его.

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      Рейтинг: +1034

      Таврида 3 апреля, 15:01

      Скотина конешно, но все вопросы через Гаагский трибунал.

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      Рейтинг: +3856

      fakeid 3 апреля, 14:31

      так сейчас он в россии, или там, у дезеувов?

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