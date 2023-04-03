⚡ Влута из «Урала» приговорили к 2,5 годам тюрьмы: он устроил смертельное ДТП

Нападающего «Урала» Рая Влута приговорили в Нидерландах к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, сообщает AD.

Прокуратура требовала для футболиста 3,5 года заключения. Его также лишили водительских прав на четыре года.

Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии погиб 4-летний ребенок.

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