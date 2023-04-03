⚡ Влута из «Урала» приговорили к 2,5 годам тюрьмы: он устроил смертельное ДТП

Странное дело ....после ДТП , он ещё год играет в Голландии , суд его не трогают , потом уезжает за границу , что согласитесь для подследственного абсолютно невозможно , значит дела даже не заведено .....и только когда Влут едет в Россию , тут же возбудили дело и оперативно вынесли приговор ....короче , пока играл там ДТП типа и не было а оказался в России тут же и суд и приговор ...и кто поверит в объективность такого суда ?
Нападающего «Урала» Рая Влута приговорили в Нидерландах к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, сообщает AD.
Прокуратура требовала для футболиста 3,5 года заключения. Его также лишили водительских прав на четыре года.
- Влут в 2021 году врезался в другую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
- В результате аварии погиб 4-летний ребенок.
Еще одного голландца из РПЛ судят на родине: много выпил, устроил смертельное ДТП на скорости 203 км/ч и врал клубу
Что говорят в Нидерландах о смертельном ДТП с участием Влута: сравнивают с Промесом, требуют тюрьмы и опасаются бегства в Россию